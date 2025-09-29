Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:59
medio oriente

Paesi arabi e islamici a favore del piano di Trump su Gaza

Pronti a «cooperare positivamente con gli Usa»

Pubblicato il: 29/09/2025 – 23:59
Arabia Saudita, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Pakistan, Turchia, Qatar ed Egitto hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui accolgono con favore gli sforzi di Trump per porre fine alla guerra a Gaza, dicendosi pronti a “cooperare positivamente” con gli Usa per finalizzare l’accordo e garantirne l’attuazione. Lo riporta Sky News. “I ministri degli Esteri accolgono con favore l’annuncio di Trump sulla proposta di porre fine alla guerra, ricostruire Gaza, impedire lo sfollamento del popolo palestinese e promuovere una pace, nonché il suo annuncio che non consentirà l’annessione della Cisgiordania”. (ANSA)

