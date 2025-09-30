Garlasco, l’ex Ris Garofano rinuncia all’incarico

la scelta

ROMA L’ex generale del Ris Luciano Garofano rinuncia al suo incarico di consulente di Andrea Sempio mentre è ancora in corso l’incidente probatorio. «Io e il collega Massimo Lovati abbiamo ricevuto da Garofano la rinuncia del mandato – spiega all’AGI l’avvocata Angela Taccia che assiste l’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nell’inchiesta di Pavia -. La rinuncia è legata a divergenze tecniche nella difesa. Preciso che Garofano, fino alla fine, si è detto convinto dell’innocenza di Sempio».