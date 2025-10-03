Hamas: pronti al rilascio degli ostaggi

Un sì condizionato

TEL AVIV Hamas ha annunciato ufficialmente di essere pronto a rilasciare tutti gli ostaggi, secondo quanto previsto dal piano dettagliato in 20 punti proposti da Trump, e di essere disponibile per avviare “immediatamente” negoziati sui dettagli della proposta americana. L’organizzazione ha inoltre espresso il consenso a trasferire il controllo della Striscia di Gaza a un ente palestinese, sulla base di un sostegno arabo e islamico. Hamas ha precisato che rimangono domande aggiuntive, menzionate nella proposta di Trump, che richiedono ulteriori discussioni. (Ansa)