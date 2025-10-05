La Calabria al voto. Sfida a tre per la presidenza. In campo 15 liste – TUTTI I CANDIDATI

ELEZIONI REGIONALI

LAMEZIA TERME Urne aperte oggi e domani in Calabria per eleggere il nuovo presidente della Regione e i 30 nuovi consiglieri regionali. Si può votare oggi dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e domani dalle ore 7.00 alle ore 15.00: chiuse le operazioni di voto si partirà con lo scrutinio. Sono oltre 1,888 milioni i calabresi aventi diritto al voto (sono compresi i calabresi residenti all’estero o in altre regioni d’Italia ma non è ammesso il voto a distanza).

I candidati alla presidenza della Regione e le liste in campo

A sfidarsi per la carica di presidente della Regione sono il presidente uscente Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia, che guida la coalizione di centrodestra, l’europarlamentare M5S Pasquale Tridico, che guida la coalizione di centrosinistra, e Francesco Toscano, che corre con Democrazia Sovrana Popolare. In totale 15 le liste presentate. Sono otto quelle che compongono la coalizione di centrodestra a sostegno di Occhiuto: Forza Italia, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Udc (QUI tutti i candidati). Sei le liste a sostegno di Tridico: M5S, Tridico Presidente, Pd, Democratici Progressisti, Alleanza Verdi Sinistra, Casa Riformista (QUI tutti i candidati). A sostegno di Toscano la lista di Democrazia Sovrana Popolare (QUI tutti i candidati). Le Regionali in Calabria sono, naturalmente, un importante banco di prova dello stato di salute degli schieramenti e dei partiti, a livello anche nazionale, alla luce anche dell’esito delle Regionali tenute nelle Marche la scorsa settimana.

Il profilo dei candidati presidente

Roberto Occhiuto: nato a Cosenza il 13 maggio 1969, laureato in Economia all’Università della Calabria, giornalista pubblicista, imprenditore nel settore vitivinicolo e in quello dell’editoria di pregio, è stato direttore generale del gruppo di emittenti televisive calabresi Media TV creando un network televisivo. L’inizio della sua attività politica risale al 1993 quando diventa consigliere comunale a Cosenza con la Democrazia cristiana. Nel 1994, con lo scioglimento della Dc, aderisce al Ppi di Mino Martinazzoli e l’anno successivo segue Rocco Buttiglione, segretario del Ppi, e l’ala del partito favorevole all’alleanza con Forza Italia di Silvio Berlusconi nella nascita del Cdu. Nel 2000 lascia il Cdu e aderisce a Fi con cui viene eletto, lo stesso anno, al Consiglio regionale con 8.588 preferenze, risultando il più giovane consigliere regionale del partito. Nel 2002, per dissidi con i leader locali di Forza Italia, aderisce al Ccd di Pier Ferdinando Casini che poi confluisce nell’Udc, con cui, alle Regionali del 2005 viene rieletto consigliere regionale, ricoprendo l’incarico di vicepresidente del Consiglio. Nel 2008 il salto in Parlamento con l’elezione nelle liste nell’Udc e, dal 2014 con Forza Italia. Dopo essere stato vice presidente vicario del gruppo azzurro a Montecitorio, dal 2021 ha ricoperto il ruolo di capogruppo – da febbraio 2024 è anche vicesegretario del partito – fino all’elezione a presidente della Regione Calabria. Carica che ambisce a tornare a ricoprire di nuovo con queste elezioni.

Pasquale Tridico: Economista, ex presidente dell’Inps, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. Nato a Scala Coeli – un piccolo comune a ridosso della costa ionica cosentina di poco più di 700 abitanti – il 21 settembre 1975, dopo il diploma al liceo scientifico Stefano Patrizi di Cariati (Cosenza) ha proseguito gli studi a Roma dove si è laureato in scienze politiche e relazioni internazionali all’Università La Sapienza nel 2000 e ha completato il dottorato di ricerca in economia all’Università Roma Tre. Nel suo percorso di studi ha conseguito un master in economia e relazioni internazionali prima di trasferirsi nel Regno Unito dove ha seguito un altro master in economia dell’Unione europea a Brighton. Dopo il dottorato in economia, ha svolto numerose ricerche in Italia e all’estero, iniziando ad esercitare la professione di docente. Ha insegnato economia dell’Unione europea all’Università La Sapienza e in diversi corsi a contratto presso l’Università Roma Tre. Vincitore di varie borse di studio ha svolto attività di ricerca in diverse università europee e statunitensi oltre ad essere segretario generale dell’associazione accademica European Association for Evolutionary Political Economy. Dal 2019 è professore ordinario di politica economica e docente di economia del lavoro all’Università Roma Tre.

Francesco Toscano: Giornalista indipendente, scrittore e politico, nato a Gioia Tauro il 28 maggio 1979. Maturità classica al liceo “Pizi” di Palmi, poi facoltà di legge dell’Università Alma Mater di Bologna dove si è laureato nel marzo 2004. E’ avvocato dal 2007. Non è la prima volta che Toscano entra nell’agone politico. Per due anni, nel 2015 e 2016 è stato assessore al Comune di Gioia Tauro. E’ stata quella giornalistica, comunque, la sua attività principale nel corso degli anni. Fondatore e direttore di Visione TV, canale YouTube che si occupa di politica a 360 gradi, giornalista de “La Gazzetta del Sud” fino al 2019, autore di libri (“Capolinea” e “Dittatura Finanziaria”) nella sua storia c’è anche una parentesi da avvocato.

Come si vota

“La votazione per l’elezione del Consiglio regionale – specifica la legge elettorale della Regione Calabria – avviene su un‘unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all’eventuale indicazione delle preferenze. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. L’elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di presidente della Giunta regionale collegato alla lista circoscrizionale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata”. In pratica non è consentito il voto “disgiunto” – cioè il voto per un candidato consigliere regionale di uno schieramento e per un candidato presidente di un diverso schieramento – vigente invece in altre Regioni.

La distribuzione delle liste nelle schede

Le schede saranno tre, una per ogni circoscrizione in cui è divisa la Calabria: Nord, Centro e Sud. Questo l’ordine dei candidati presidente e delle liste sulle schede elettorali per le Regionali stabilito dal sorteggio presso gli uffici giudiziari competenti. Quanto ai candidati presidente: 1 Roberto Occhiuto, candidato per il centrodestra, sostenuto da otto liste; 2 Pasquale Tridico, candidato per il centrosinistra, sostenuto da sei liste; 3 Francesco Toscano, candidato per Democrazia Sovrana Popolare, sostenuto da una lista. Per quanto riguarda le liste, nella circoscrizione centro (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia) il sorteggio ha determinato questo ordine: Udc, Forza azzurri, Noi Moderati, Occhiuto Presidente, Forza Italia, Lega, Sud chiama Nord, Fratelli d’Italia per la coalizione a sostegno di Occhiuto, quindi Alleanza Verdi Sinistra, Pd, M5S, Democratici Progressisti, Tridico Presidente e Casa Riformista per la coalizione a sostegno di Tridico e infine Democrazia Sovrana Popolare per Toscano. Nella circoscrizione nord (Cosenza) il sorteggio ha determinato questo ordine sulle schede elettorali: Udc, Lega, Forza Azzurri, Forza Italia, Noi Moderati, Occhiuto Presidente, Sud chiama Nord, Fratelli d’Italia per la coalizione a sostegno di Occhiuto, quindi per la coalizione a sostegno di Tridico la lista Tridico Presidente, M5S, Pd, Democratici Progressisti, casa Riformista e Alleanza Verdi Sinistra, infine la lista Dsp per Toscano. Nella circoscrizione sud (Reggio Calabria) il sorteggio ha determinato questo ordine sulle schede elettorali: Sud chiama Nord, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Forza Italia, Occhiuto Presidente, Noi Moderati, Forza Azzurri per la coalizione di Occhiuto, per la coalizione di Tridico M5S, Pd, Democratici Progressisti, Alleanza Verdi Sinistra, Casa Riformista e infine Democrazia Sovrana Popolare per Toscano.

Il dopo voto

Diventa presidente della Regione Calabria il candidato più votato: non è previsto il ballottaggio. Dei 30 consiglieri regionali da eleggere, 24 saranno eletti sulla base di liste provinciali concorrenti: nel dettaglio 9 seggi alla circoscrizione Nord, 8 a quella Centro e 7 a quella Sud. I restanti sei seggi da assegnare saranno invece assegnati con il premio di maggioranza. Previste peraltro precise soglie di “sbarramento”: non sono ammesse al riparto dei seggi e quindi non entreranno in Consiglio regionale le liste circoscrizionali che, sia pure collegate a una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8%, non abbiano ottenuto, nell’intero territorio regionale, almeno il 4% dei voti validi. (a. c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato