Ultimo aggiornamento alle 19:17
Raid in un bar: «Intonavano cori fascisti»

L’aggressione con spranghe e bastoni

Pubblicato il: 05/10/2025 – 18:23
Un’aggressione con spranghe e bastoni è avvenuta ieri, nella tarda serata, in un bar nella zona di piazza Vittorio a Roma, dove si trovavano alcuni manifestanti di ritorno dal corteo Pro Pal con bandiere della Palestina e kefiah. Un gruppo di circa trenta persone, con il volto coperto dai caschi e armate di bastoni, li avrebbe aggrediti. All’arrivo della polizia, gli aggressori erano già scappati. Sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza l’accaduto. «Dopo una giornata di manifestazione bella, partecipata e profondamente pacifica, ieri sera è successa una cosa che ci ha colpito profondamente. Intorno alle 23 un gruppo di persone ha attraversato la zona intonando cori fascisti. Alla risposta ferma e civile dei nostri clienti, il gruppo ha reagito con violenza». E’ quanto si legge sui canali social del bar ‘allo Statuto’. Il titolare spiega che è stato aggredito anche un dipendente, danneggiata la porta d’ingresso e alcuni arredi. «Condanniamo con forza ogni forma di violenza, fisica e verbale – viene sottolineato -. Questi gesti non ci rappresentano e non appartengono ai valori dello Statuto. Siamo un luogo aperto, di incontro e di rispetto reciproco. E continueremo ad esserlo. Siamo vicini alle persone coinvolte e stiamo procedendo con tutti gli accertamenti necessari».

