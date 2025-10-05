Sequestrati capi contraffatti in un noto outlet

i controlli

LECCE I finanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno sottoposto a sequestro un ingente quantitativo di capi di abbigliamento e accessori ritraenti i marchi delle più famose case di moda al mondo. In tale contesto, durante un’attività di controllo economico del territorio nell’hinterland salentino, i militari della Compagnia di Maglie hanno eseguito un intervento presso un noto punto di vendita outlet, all’interno del quale si praticava la vendita di vari tipi di capi di abbigliamento, calzature e accessori recanti marchi contraffatti, dei quali sono in corso accertamenti per accertarne la provenienza. Nell’ambito dell’attività di controllo, diretta alla tutela del tessuto produttivo e dell’imprenditoria onesta e finalizzato a salvaguardare il consumatore finale dall’acquisto di merce contraffatta e potenzialmente pericolosa per la salute, i militari della Guardia di Finanza hanno proceduto al sequestro di quasi 600 capi contraffatti, il cui valore commerciale complessivo ammonta a circa 25.000 euro, nonché alla segnalazione di 2 soggetti alla locale Autorità Giudiziaria. Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata qualora intervenga sentenza irrevocabile di condanna. L’azione di vigilanza e controllo svolta dalla Guardia di Finanza continua a contrastare il fenomeno della contraffazione che rappresenta una delle priorità del Corpo, atteso che va a colpire, oltre ai diritti dei titolari, anche il corretto funzionamento del mercato. La produzione e la commercializzazione di prodotti contraffatti determinano significative perdite di gettito fiscale, che si traducono in una diminuzione della crescita del Paese e in una riduzione dei servizi pubblici per i cittadini.