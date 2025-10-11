L’Italia vince ancora, Estonia battuta 3-1

mondiali

Continua con una vittoria la rincorsa dell’Italia ai Mondiali. In casa dell’Estonia, terza vittoria di fila per mister Gattuso che con il 3-1 di stasera sale a 12 punti in classifica. Secondo posto attuale, che garantirebbe l’accesso ai playoff, dietro una inarrestabile Norvegia che oggi ha battuto Israele per 5-0. L’Italia, nel suo match, parte bene con la rete di Moise Kean al 4′. L’attaccante della Fiorentina lascia il campo poco dopo per un brutto infortunio alla caviglia. Al suo posto, il giovane Francesco Pio Esposito. Azzurri che continuano ad attaccare con Mateo Retegui: l’attaccante steso da Kuusk guadagna un calcio di rigore e dal dischetto va a tirare proprio lui, ma è sul tiro è reattivo il portiere estone. Passano 7 minuti ed è ancora Retegui pericoloso in area: assist di Orsolini dalla sinistra e questa volta l’ex punta dell’Atalanta trova il 2-0. Nella ripresa, l’Italia rallenta il ritmo e va vicino al gol ancora con Retegui e Spinazzola. Il 3-0 arriva, però, con il primo gol di Francesco Pio Esposito: al 75′ il 20enne dell’Inter trova un bel tiro al volo su palla di Spinazzola dentro. Neanche un minuto dopo “papera” di Donnarumma ed Estonia che trova il gol della bandiera. La squadra di Gattuso sale a 12 punti, in attesa della prossima sfida contro Israele.

