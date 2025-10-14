Italia-Israele, tensioni a Udine durante la partita

le proteste

Tensioni a Udine durante la partita Italia-Israele, in corso allo Stadio Friuli. Diversi manifestanti nel corso del corteo Pro Pal si sono scontrati con la Polizia, cercando di rompere i cordoni di sicurezza. La manifestazione, con cui si chiede anche l’espulsione della nazionale israeliana dalle competizioni sportive, è avanzata in modo pacifico per diverse ore. Solo in serata sono subentrati scontri, con lancio di fumogeni e bottiglie. Negli scontri una giornalista è rimasta ferita, dopo essere stata colpita da una pietra. La cronista è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie. Polizia, carabinieri e Guardia di finanza stanno procedendo per disperderli e i manifestanti stanno indietreggiando. Al passaggio del gruppo gran parte dei bidoni della spazzatura sono stati divelti. Diverse le transenne ribaltate a terra. Presidi e proteste sono in corso in diverse città italiane.

Foto Ansa

