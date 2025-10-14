Skip to main content

Ponte Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi per Castellucci

Il pm: «L’ex ad di Autostrade merita la richiesta massima»

Pubblicato il: 14/10/2025 – 12:46
GENOVA Condannare l’ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci a 18 anni e sei mesi. E’ la richiesta arrivata dai pm Walter Cotugno e Marco Airoldi al processo per il crollo del Ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime). «La richiesta massima per gli elementi di gravità contro di lui», hanno detto i pm. Si chiude così l’ultima parte della requisitoria della procura di Genova iniziata a giugno. L’ex top manager non ha assistito alla richiesta dal carcere di Opera dove è detenuto dopo la condanna definitiva a sei anni per la strage di Avellino. (Ansa)

