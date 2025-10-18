Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:30
la lotta

Narcotraffico, gli USA distruggono un sottomarino – VIDEO

Trump: «A bordo dell’imbarcazione c’erano quattro noti narcoterroristi»

Pubblicato il: 18/10/2025 – 22:30
Narcotraffico, gli USA distruggono un sottomarino – VIDEO

“È stato un grande onore per me distruggere un enorme sottomarino che portava droga e stava navigando verso gli Stati Uniti lungo una nota rotta di transito del narcotraffico. L’intelligence americana ha confermato che l’imbarcazione trasportava principalmente Fentanyl e altri droghe illegali. A bordo dell’imbarcazione c’erano quattro noti narcoterroristi. Due dei terroristi sono stati uccisi. I due sopravvissuti saranno rimpatriati nei loro Paesi d’origine, Ecuador e Colombia, per essere arrestati e processati”. Lo annuncia Donald Trump su Truth dopo quanto rivelato dal Washington Post. “Nessun membro delle forze armate Usa è rimasto ferito in questo attacco. Sotto la mia supervisione, gli Stati Uniti non tollereranno narcoterroristi che trafficano droga illegale, via terra o via mare”, ha aggiunto il presidente.

Il video:

