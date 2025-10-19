Maltempo in arrivo sull’Italia: fine dell’ottobrata

meteo

ROMA Oggi sarà l’ultimo assaggio dell’ottobrata, con sole e clima gradevole su gran parte del Paese. Da lunedì, l’atmosfera cambierà volto: in arrivo una settimana dal sapore autunnale, tra piogge e pure la possibilità di eventi estremi. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la stabilità atmosferica attesa per la giornata di domenica su buona parte dell’Italia con sole e temperature leggermente oltre le medie climatiche specie durante il pomeriggio. Discorso diverso invece sulla Sicilia centro orientale e la Calabria ionica dove sono attese delle piogge a causa del passaggio di un insidioso ciclone. Tuttavia, la lunga fase di bel tempo (l’ottobrata italiana), che ha caratterizzato molte regioni per gran parte di ottobre è destinata a concludersi. La causa di questo sblocco va ricercata nel particolare assetto configurativo che andrà a disegnarsi sull’Europa centro-occidentale. Stiamo parlando di una sorta di canale al cui interno fluiscono come immensi fiumi atmosferici delle perturbazioni che dal Nord Atlantico raggiungono il bacino del Mediterraneo. Già da lunedì 20 ottobre è previsto il transito di un impulso perturbato che innescherà una nuova fase di maltempo con piogge battenti che colpiranno in particolare dapprima il Centro-Nord per poi estendersi anche al resto del Paese. La formazione di un secondo minimo depressionario sul Mar Ligure (Genoa low in termine tecnico) causerà delle pericolose convergenze dei venti (Libeccio/Tramontana) e, vista la tanta energia potenziale in gioco (mari ancora caldi e tanta umidità nei bassi strati), saranno possibili eventi meteo estremi, come per esempio i temporali autorigeneranti specie su Liguria e alta Toscana. Si tratta di fenomeni particolarmente pericolosi in quanto possono persistere sulle stesse zone per molte ore, scaricando al suolo enormi quantità di pioggia.

