Juventus, via Tudor. Spalletti o Mancini possibili sostituti

27/10/2025
Pubblicato il: 27/10/2025 – 13:53
TORINO La Juventus ha esonerato Igor Tudor. La squadra è stata affidata per il momento a Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen. «Juventus Fc comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. La società- si legge ancora nella nota- comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale». In pole per prendere il posto dell’allenatore croato sulla panchina dei bianconeri ci sono Luciano Spalletti e Roberto Mancini, con Raffaele Palladino come alternativa ai due.

