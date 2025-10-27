Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:02
il fatto

Tragedia sull’A2: camionista si sente male al volante, accosta e muore

È accaduto all’altezza di Eboli

Pubblicato il: 27/10/2025 – 12:38
Tragedia sull’A2: camionista si sente male al volante, accosta e muore

EBOLI Si è sentito male mentre era alla guida del tir ma è riuscito ad accostare prima di morire, evitando così un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze per altri automobilisti. È quanto accaduto questa mattina sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria all’altezza di Eboli, in provincia di Salerno. Il camionista, poco prima delle 8, stava procedendo in direzione nord, quando ha accusato un malore improvviso. Pur sentendosi male, è riuscito a portare il mezzo pesante nella corsia d’emergenza e a fermarsi. Subito dopo si è accasciato all’interno della cabina ed è morto. Contattati dagli altri automobilisti, sono intervenuti i volontari di pronto intervento dell’associazione “Vopi”, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto, e il personale Anas, impegnato a garantire la sicurezza e la regolarità del traffico.

