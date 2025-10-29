Ponte, Ciucci incredulo: «Abbiamo sempre rispettato le regole»
L’ad della Società Stretto si dice sorpreso per lo stop della Corte dei Conti
ROMA “Abbiamo accolto con grande sorpresa l’esito del controllo di legittimità operato dalla Corte dei conti che non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la Delibera Cipess del Ponte sullo Stretto”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci. “Tutto l’iter seguito – aggiunge – è stato sempre svolto nel pieno rispetto delle norme generali e speciali italiane ed europee relative alla realizzazione del ponte. Restiamo in attesa delle motivazioni mantenendo l’impegno di portare avanti l’opera, missione che ci è stata affidata da tutto il governo e dal ministero delle infrastrutture in attuazione delle leggi approvate dal Parlamento italiano”. (Agi)
