Ultimo aggiornamento alle 23:00
la critica

Ponte, Ciucci incredulo: «Abbiamo sempre rispettato le regole»

L’ad della Società Stretto si dice sorpreso per lo stop della Corte dei Conti

Pubblicato il: 29/10/2025 – 23:35
ROMA “Abbiamo accolto con grande sorpresa l’esito del controllo di legittimità operato dalla Corte dei conti che non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la Delibera Cipess del Ponte sullo Stretto”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci. “Tutto l’iter seguito – aggiunge – è stato sempre svolto nel pieno rispetto delle norme generali e speciali italiane ed europee relative alla realizzazione del ponte. Restiamo in attesa delle motivazioni mantenendo l’impegno di portare avanti l’opera, missione che ci è stata affidata da tutto il governo e dal ministero delle infrastrutture in attuazione delle leggi approvate dal Parlamento italiano”. (Agi)

