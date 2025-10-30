Ponte sullo Stretto, vertice di governo dopo lo stop della Corte dei Conti

convocazione d’urgenza

ROMA La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sono arrivati a Palazzo Chigi, dove è in programma una riunione di governo sul Ponte sullo Stretto, all’indomani della decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei conti che ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sull’opera. Alla riunione partecipa in videocollegamento anche l’altro vicepremier, Antonio Tajani, impegnato in una missione istituzionale in Africa.

In una nota si spiega che Salvini è stato questa mattina al Mit per confrontarsi con tecnici, manager e uffici dopo la decisione della Corte dei Conti. L’obiettivo – si sottolinea – “è trovare una soluzione per far partire i lavori”. “Il Vicepremier e Ministro è determinato” riferisce il Mit.

