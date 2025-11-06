Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
I controlli
Cocaina nel doppio fondo della valigia e delle borse: arrestato all’aeroporto
Un cittadino peruviano è stato fermato a Torino
Pubblicato il: 06/11/2025 – 9:30
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Nove chili di cocaina sono stati sequestrati all’aeroporto di Caselle torinese dalla guardia di finanza, che han arrestato un uomo di origini peruviane in arrivo, via Parigi, da Lima (Perù). La droga era nascosta nel doppio fondo della valigia e nelle fodere e imbottiture dello zaino, dei borselli e del gilet del passeggero, che rischia ora vent’anni di carcere. A insospettire i militari, coadiuvati dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, è stato il comportamento del viaggiatore, che ha fatto scattare il controllo e il ritrovamento della droga, del valore di oltre un milione di euro.
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali