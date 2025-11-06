Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:41
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

I controlli

Cocaina nel doppio fondo della valigia e delle borse: arrestato all’aeroporto

Un cittadino peruviano è stato fermato a Torino

Pubblicato il: 06/11/2025 – 9:30
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cocaina nel doppio fondo della valigia e delle borse: arrestato all’aeroporto

Nove chili di cocaina sono stati sequestrati all’aeroporto di Caselle torinese dalla guardia di finanza, che han arrestato un uomo di origini peruviane in arrivo, via Parigi, da Lima (Perù). La droga era nascosta nel doppio fondo della valigia e nelle fodere e imbottiture dello zaino, dei borselli e del gilet del passeggero, che rischia ora vent’anni di carcere. A insospettire i militari, coadiuvati dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, è stato il comportamento del viaggiatore, che ha fatto scattare il controllo e il ritrovamento della droga, del valore di oltre un milione di euro.

Argomenti
aeroporto caselle torino
cocaina
cocaina nascosta nella valigia
cocaina nelle borse
doppio fondo della valigia
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x