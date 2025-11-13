Caos a Roma Termini, ritardi di oltre 5 ore

La situazione

Ritardi fino a oltre 5 ore per i treni a Roma Termini. Il treno AV 8418 diretto a Venezia Santa Lucia che sarebbe dovuto partire alle 11:35, al momento secondo quanto indica il tabellone, ha un ritardo di 360 minuti. Ritardi superiori ai 300 minuti anche per due treni diretti a Torino Porta Nuova. Al Sud, invece, il Frecciarossa AV 8902 per Napoli centrale delle 14,15 porta 50 minuti di ritardo e AV 9623 delle 14,25 per Reggio Calabria ne porta 60. Sono cinque, dunque, i treni con un ritardo di oltre 5 ore non ancora partiti da Roma Termini. Tutti i treni provengono da Reggio Calabria. Di questi tre superano i 300 minuti di ritardo, uno i 200 e un terzo è segnalato con 180 minuti di ritardo. A quanto si apprende il ritardo accumulato è dovuto all’investimento di una persona nel tratto ferroviario tra Sapri e Paola.

