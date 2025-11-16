Concorso Inps-Inail: 448 posti per Funzionari Ispettori di Vigilanza
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 10 dicembre 2025
ROMA È stato pubblicato il bando di concorso pubblico congiunto per l’assunzione a tempo indeterminato di 448 funzionari ispettori di vigilanza, destinati ai ruoli dell’INPS e dell’INAIL. QUI IL BANDO
Posti disponibili
I 448 posti sono così suddivisi:
INPS: 355 posti
INAIL: 93 posti
Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso i candidati che possiedono:
Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE;
Maggiore età e godimento dei diritti civili e politici;
Idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
Nessuna condanna penale o provvedimento di destituzione da un impiego pubblico;
Titolo di studio:
Lauree triennali e magistrali indicate nel bando
I titoli conseguiti all’estero sono ammessi se riconosciuti equivalenti ai sensi della normativa vigente.
Prove d’esame
La selezione prevede due prove principali più la valutazione dei titoli:
1. Prova scritta
Consisterà in quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:
Diritto amministrativo
Diritto civile e commerciale
Diritto penale e processuale penale
Diritto tributario
Diritto dell’Unione Europea
Diritto del lavoro e legislazione sociale
Normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Contabilità aziendale e tecniche di bilancio
La prova sarà svolta in modalità informatica.
Per superarla è necessario ottenere almeno 21/30.
2. Prova orale
Verterà sugli stessi argomenti della prova scritta e comprenderà anche:
Verifica delle competenze informatiche
Accertamento della conoscenza della lingua inglese
Anche per la prova orale il punteggio minimo per il superamento è 21/30.
Seguirà la valutazione dei titoli, fino a un massimo di 10 punti.
Presentazione della domanda
Le candidature devono essere inviate esclusivamente online tramite il Portale inPA (www.inpa.gov.it).
Per l’invio della domanda sono necessari:
Accesso con SPID, CIE, CNE o eIDAS;
Un indirizzo PEC personale o domicilio digitale;
Il pagamento di un contributo di partecipazione di 10 euro;
La compilazione del curriculum vitae sul portale inPA come autodichiarazione.
Non sono accettate domande inviate con modalità diverse da quella telematica.
Scadenza
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 10 dicembre 2025.
Tutte le comunicazioni ufficiali (calendario delle prove, risultati, graduatorie) saranno pubblicate sul Portale inPA e sui siti istituzionali di INPS e INAIL.