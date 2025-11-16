Concorso Inps-Inail: 448 posti per Funzionari Ispettori di Vigilanza

opportunità di lavoro

ROMA È stato pubblicato il bando di concorso pubblico congiunto per l’assunzione a tempo indeterminato di 448 funzionari ispettori di vigilanza, destinati ai ruoli dell’INPS e dell’INAIL. QUI IL BANDO

Posti disponibili

I 448 posti sono così suddivisi:

INPS: 355 posti

INAIL: 93 posti

Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso i candidati che possiedono:

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE;

Maggiore età e godimento dei diritti civili e politici;

Idoneità fisica alle mansioni da svolgere;

Nessuna condanna penale o provvedimento di destituzione da un impiego pubblico;

Titolo di studio:

Lauree triennali e magistrali indicate nel bando

I titoli conseguiti all’estero sono ammessi se riconosciuti equivalenti ai sensi della normativa vigente.

Prove d’esame

La selezione prevede due prove principali più la valutazione dei titoli:

1. Prova scritta

Consisterà in quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

Diritto amministrativo

Diritto civile e commerciale

Diritto penale e processuale penale

Diritto tributario

Diritto dell’Unione Europea

Diritto del lavoro e legislazione sociale

Normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Contabilità aziendale e tecniche di bilancio

La prova sarà svolta in modalità informatica.

Per superarla è necessario ottenere almeno 21/30.

2. Prova orale

Verterà sugli stessi argomenti della prova scritta e comprenderà anche:

Verifica delle competenze informatiche

Accertamento della conoscenza della lingua inglese

Anche per la prova orale il punteggio minimo per il superamento è 21/30.

Seguirà la valutazione dei titoli, fino a un massimo di 10 punti.

Presentazione della domanda

Le candidature devono essere inviate esclusivamente online tramite il Portale inPA (www.inpa.gov.it).

Per l’invio della domanda sono necessari:

Accesso con SPID, CIE, CNE o eIDAS;

Un indirizzo PEC personale o domicilio digitale;

Il pagamento di un contributo di partecipazione di 10 euro;

La compilazione del curriculum vitae sul portale inPA come autodichiarazione.

Non sono accettate domande inviate con modalità diverse da quella telematica.

Scadenza

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 10 dicembre 2025.

Tutte le comunicazioni ufficiali (calendario delle prove, risultati, graduatorie) saranno pubblicate sul Portale inPA e sui siti istituzionali di INPS e INAIL.