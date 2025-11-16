Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:59
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

opportunità di lavoro

Concorso Inps-Inail: 448 posti per Funzionari Ispettori di Vigilanza

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 10 dicembre 2025

Pubblicato il: 16/11/2025 – 11:49
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Concorso Inps-Inail: 448 posti per Funzionari Ispettori di Vigilanza

ROMA È stato pubblicato il bando di concorso pubblico congiunto per l’assunzione a tempo indeterminato di 448 funzionari ispettori di vigilanza, destinati ai ruoli dell’INPS e dell’INAIL. QUI IL BANDO

Posti disponibili
I 448 posti sono così suddivisi:

INPS: 355 posti
INAIL: 93 posti

Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso i candidati che possiedono:

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE;
Maggiore età e godimento dei diritti civili e politici;
Idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
Nessuna condanna penale o provvedimento di destituzione da un impiego pubblico;
Titolo di studio:
Lauree triennali e magistrali indicate nel bando
I titoli conseguiti all’estero sono ammessi se riconosciuti equivalenti ai sensi della normativa vigente.

Prove d’esame
La selezione prevede due prove principali più la valutazione dei titoli:

1. Prova scritta
Consisterà in quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

Diritto amministrativo
Diritto civile e commerciale
Diritto penale e processuale penale
Diritto tributario
Diritto dell’Unione Europea
Diritto del lavoro e legislazione sociale
Normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Contabilità aziendale e tecniche di bilancio
La prova sarà svolta in modalità informatica.
Per superarla è necessario ottenere almeno 21/30.

2. Prova orale
Verterà sugli stessi argomenti della prova scritta e comprenderà anche:

Verifica delle competenze informatiche
Accertamento della conoscenza della lingua inglese
Anche per la prova orale il punteggio minimo per il superamento è 21/30.
Seguirà la valutazione dei titoli, fino a un massimo di 10 punti.

Presentazione della domanda
Le candidature devono essere inviate esclusivamente online tramite il Portale inPA (www.inpa.gov.it).

Per l’invio della domanda sono necessari:

Accesso con SPID, CIE, CNE o eIDAS;
Un indirizzo PEC personale o domicilio digitale;
Il pagamento di un contributo di partecipazione di 10 euro;
La compilazione del curriculum vitae sul portale inPA come autodichiarazione.
Non sono accettate domande inviate con modalità diverse da quella telematica.

Scadenza
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 10 dicembre 2025.
Tutte le comunicazioni ufficiali (calendario delle prove, risultati, graduatorie) saranno pubblicate sul Portale inPA e sui siti istituzionali di INPS e INAIL.

Argomenti
cerca lavoro
cerco lavoro
lavorare inail
lavorare inps
Lavoro
opportunità di lavoro
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x