Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:02
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 12 minuti
Cambia colore:
 

i re del gusto

Guida Michelin, ecco i ristoranti “stellati” – ELENCO

Presentata la 71esima edizione che premia l’eccellenza gastronomica. Ci sono anche ristoranti calabresi

Pubblicato il: 19/11/2025 – 18:58
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Guida Michelin, ecco i ristoranti “stellati” – ELENCO

ROMA È stata presentata la settantunesima edizione della Guida MICHELIN Italia e, come ogni anno, anche la “costellazione astrale” 2026 si arricchisce: ben 22 ristoranti ottengono la loro prima stella, entrando ufficialmente nell’universo dell’eccellenza gastronomica; due ristoranti entrano nella categoria due stelle, e una nuova insegna conquista le ambite tre stelle, il ristorante ‘La Rei Natura’ di Michelangelo Mammoliti, a Serralunga d’Alba. “Ci sono tante cose che si possono dire oggi. Sono così tante – si legge sulla pagina Instagram de ‘La Rei Natura’ – che non si sa da che parte iniziare. E allora iniziamo nel più classico dei modi, dal dire grazie. A chi ogni giorno si dedica anima e cuore a La Rei Natura, a chi cucina, a chi serve, a chi si occupa dell’orto e della serra, ai fornitori che ci riservano le materie prime migliori, a chi non smette di aver voglia di imparare, a quelli che hanno scelto di restare accanto allo chef quando ha deciso di intraprendere questa nuova direzione nel 2022. A tutti voi, che siete stati nostri ospiti, che avete preso posto alla nostra tavola. Un grazie speciale alla proprietà, la famiglia Dogliani, che ha creduto fin da subito nel progetto”. E ancora: “Grazie a te, chef Michelangelo Mammoliti. Entri nell’Olimpo della cucina, hai sudato tutta la vita per essere nominato su quel palco, oggi. Siete in 15 in Italia. Solo 15. 40 anni appena compiuti e 3 Stelle MICHELIN! Da qui inizia qualcosa di diverso, non sappiamo bene cosa aspettarci, ma c’è nell’aria un entusiasmo difficile da contenere. Grazie, grazie, grazie… ovviamente a te, Guida MICHELIN, oggi ci permettiamo di darti del ”tu”. Grazie per aver scelto noi. Ci hai dato un fardello importante, una responsabilità immensa. E noi siamo pronti a raccoglierla e a portarla sulle nostre spalle gonfi d’orgoglio. Che incredibile emozione!”.

Tre Stelle

Ecco l’elenco completo dei ristoranti con 3 stelle MICHELIN, compreso il nuovo arrivato, ‘La Rei Natura’: Alba – Piazza Duomo Brunico – Atelier Moessmer Norbert Niederkofler Brusaporto – Da Vittorio Castel di Sangro – Reale Firenze – Enoteca Pinchiorri Milano – Enrico Bartolini al Mudec Modena – Osteria Francescana Nerano – Quattro Passi Orta San Giulio – Villa Crespi Roma – La Pergola Rubano – Le Calandre Runate – Dal Pescatore Senigallia – Uliassi Serralunga d’Alba – La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti Verona – Casa Perbellini 12 Apostoli.

Due Stelle

Ecco l’elenco completo dei ristoranti con due stelle MICHELIN, le new entry sono ‘I Tenerumi’ e ‘Famiglia Rana’: (Adnkronos) – Anacapri – L’Olivo Bergamo – Villa Elena Brusciano – Taverna Estia Castellammare di Stabia – Piazzetta Milù Cervere – Antica Corona Reale Cioccaro – Locanda Sant’Uffizio Enrico Bartolini Colle di Val d’Elsa – Arnolfo Cornaredo – D’O Firenze – Santa Elisabetta Gargnano – Villa Feltrinelli Godia – Agli Amici Imola – San Domenico Ischia – daní maison Isola Vulcano – I Tenerumi Licata – La Madia Longiano – Magnolia Lonigo – La Peca Lughetto – Antica Osteria Cera Marzocca – Madonnina del Pescatore Milano – Andrea Aprea Milano – Verso Capitaneo Milano – Seta by Antonio Guida Montalcino – Campo del Drago Montemerano – Caino Napoli – George Restaurant Oppeano – Famiglia Rana Ragusa – Duomo Roma – Il Pagliaccio Roma – Acquolina Roma – Enoteca La Torre Sarentino – Terra The Magic Place Taormina – St. George by Heinz Beck Telese – Krèsios Tirolo – Castel fine dining Trieste – Harry’s Piccolo Venezia – Glam Enrico Bartolini Viareggio – Il Piccolo Principe Vico Equense – Torre del Saracino.

Una Stella

Ecco l’elenco completo dei ristoranti con una stella MICHELIN, divisi per regione. Le new entry sono 22. ABRUZZO Civitella Casanova – La Bandiera Guardiagrele – Villa Maiella Montepagano – D.one Ristorante Diffuso San Salvo Marina – Al Metrò Sant’Omero – Zunica 1880 a Villa Corallo (New entry) BASILICATA Lavello – Don Alfonso 1890 San Barbato Matera – Vitantonio Lombardo CALABRIA Lamezia Terme – Abbruzzino Oltre; Marina di Gioiosa Ionica – Gambero Rosso; San Giovanni in Fiore – Hyle; Santa Cristina d’Aspromonte – Qafiz; Strongoli – Dattilo CAMPANIA Amalfi – Sensi Amalfi – La Caravella dal 1959 Amalfi – Glicine Amalfi – Alici Ariano Irpino – Maeba Restaurant Bacoli – Caracol Baronissi – Cetaria Capri – Le Monzù Conca dei Marini – Il Refettorio Eboli – Il Papavero Forio – Isola di Ischia – Umberto a Mare (New entry) Furore – Bluh Furore Gragnano – O Me O Il Mare Lacco Ameno – Indaco Marina del Cantone – Taverna del Capitano Massa Lubrense – Relais Blu Napoli – ARIA Napoli – Veritas Napoli – Il Ristorante Alain Ducasse Napoli (New entry) Nola – Re Santi e Leoni Paestum – Tre Olivi Paestum – Le Trabe Pompei – President Positano – Zass Positano – Li Galli Praiano – Un Piano nel Cielo Ravello – Rossellinis Ravello – Il Flauto di Pan Sant’Agata sui Due Golfi – Don Alfonso 1890 Sant’Agnello – Don Geppi Somma Vesuviana – Contaminazioni Restaurant Sorrento – Il Buco Sorrento – Terrazza Bosquet Sorrento – Lorelei Squille – Marotta Telese Terme – La Locanda del Borgo Ticciano – Cannavacciuolo Countryside Vallesaccarda – Oasis – Sapori Antichi Vico Equense – Antica Osteria Nonna Rosa Vietri sul Mare – Volta del Fuenti by Michele De Blasio. EMILIA-ROMAGNA Bagno di Romagna – Ristorante del Lago Bologna – I Portici Borgonovo Val Tidone – La Palta Castel Maggiore – Iacobucci Cesenatico – La Buca Cesenatico – Ancòra Codigoro – La Zanzara Fiorano Modenese – Alto Maranello – Cavallino (New entry) Modena – L’Erba del Re Modena – Al Gatto Verde Parma – Inkiostro Pennabilli – Il Piastrino Polesine Parmense – Antica Corte Pallavicina Rimini – Da Lucio (New entry) Rimini – Abocar Due Cucine Rimini – Guido Rubbianino – Ca’ Matilde Rubiera – Osteria del Viandante San Piero in Bagno – Da Gorini Sasso Marconi – Casa Mazzucchelli Savigno – Trattoria da Amerigo FRIULI VENEZIA-GIULIA Cormons – Trattoria al Cacciatore – La Subida Dolegna del Collio – L’Argine a Vencò Ruda – Osteria Altran San Quirino – La Primula Sappada – Laite LAZIO Acuto – Colline Ciociare Ariccia – Sintesi Fiumicino – Il Tino Fiumicino – Pascucci al Porticciolo Genazzano – Marco Bottega Ristorante Labico – Antonello Colonna Labico Pontinia – Mater1apr1ma Ponza – Acqua Pazza Rivodutri – La Trota Roma – Pulejo Roma – Orma Roma Roma – INEO (New entry) Roma – Pipero Roma Roma – Il Convivio Troiani Roma – Per Me Giulio Terrinoni Roma – Achilli al Parlamento Roma – Imàgo Roma – Moma Roma – La Terrazza (New entry) Roma – Marco Martini Restaurant Roma – Aroma Roma – All’Oro Roma – Glass Hostaria Roma – Zia Roma – Idylio by Apreda Tivoli – Al Madrigale | Nuova Cucina Rurale (New entry) Trevinano – La Parolina. LIGURIA Alassio – Nove Andora – Vignamare Cavi di Lavagna – Impronta d’Acqua Dolcedo – Equilibrio Genova – Il Marin Genova – San Giorgio Imperia – Sarri Noli – Vescovado Portofino – Cracco Portofino (New entry) Sanremo – Paolo e Barbara Sestri Levante – Rezzano Cucina e Vino (New entry) Ventimiglia – Casa Buono LOMBARDIA Albavilla – Il Cantuccio Albiate – Grow Restaurant Bergamo – Impronte Borgonato – Due Colombe Calvisano – Al Gambero Cavernago – Il Saraceno Cernobbio – Materia Como – Kitchen Concesio – Miramonti l’Altro Cornaredo – Olmo Desenzano del Garda – Esplanade Fagnano Olona – Acquerello Fasano del Garda – Lido 84 Fasano del Garda – Il Fagiano Gargnano – La Tortuga Limone sul Garda – Senso Lake Garda Alfio Ghezzi (New entry) Lodi – La Coldana Lomazzo – Trattoria contemporanea Madesimo – Il Cantinone e Sport Hotel Alpina Manerba del Garda – Capriccio Mantello – La Preséf Milano – Cracco in Galleria Milano – Berton Milano – Sadler Milano – Contraste Milano – Iyo Milano – Il Luogo Aimo e Nadia Milano – Sine by Di Pinto Milano – Moebius Sperimentale Milano – Iyo Kaiseki Milano – Anima Milano – Procaccini (New entry) Milano – Abba (New entry) Milano – Horto Milano – Joia Monza – Il Circolino Olgiate Olona – Acqua Oltressenda Alta – Contrada Bricconi Origgio – Olio (New entry) Ponte San Pietro – Cucina Cereda Pralboino – Leon d’Oro Pudiano – Sedicesimo Secolo Puegnago sul Garda – Casa Leali Saronno – sui generis. Sirmione – La Rucola 2.0 Sirmione – La Speranzina Restaurant & Relais Sirmione – Tancredi Sorisole – Assonica Torno – Il Sereno Al Lago Torrazza Coste – Villa Naj Trescore Balneario – LoRo Treviglio – San Martino Vigevano – I Castagni Villa d’Almè – Osteria della Brughiera Villa di Chiavenna – Lanterna Verde. MARCHE Gabicce Monte – Dalla Gioconda Loreto – Andreina Montemonaco – Il Tiglio Pesaro – Nostrano Porto San Giorgio – Retroscena Recanati – Casa Bertini (New entry) MOLISE Agnone – Locanda Mammì PIEMONTE Alba – Locanda del Pilone Asti – Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti Canale – All’Enoteca Domodossola – Atelier Monforte d’Alba – FRE Monforte d’Alba – Borgo Sant’Anna Novello Massimo – Camia Orta San Giulio – Andrea Monesi – Locanda di Orta Pettenasco – Cannavacciuolo by the Lake Pinerolo – Trattoria Zappatori Piobesi d’Alba – 21.9 Pollone – Il Patio Priocca – Il Centro San Maurizio Canavese – La Credenza Santo Stefano Belbo – Il Ristorante di Guido da Costigliole Serralunga d’Alba – Guidoristorante Soriso – Al Sorriso Tigliole – Ca’ Vittoria Torino – Andrea Larossa Torino – Cannavacciuolo Bistrot Torino – Condividere Torino – Del Cambio Torino – Vintage 1997 Torino – Carignano Torino – Piano35 Torino – Unforgettable Treiso – La Ciau del Tornavento Venaria – Reale Dolce Stil Novo alla Reggia Vernante – Nazionale. PUGLIA Carovigno – Dissapore di Andrea Catalano Lecce – Primo Restaurant Manduria – Casamatta Polignano a Mare – Pashà Putignano – Angelo Sabatelli Savelletri – Due Camini Trani – Casa Sgarra Trani – Quintessenza SARDEGNA Baia Sardinia – Capogiro (new entry) Porto Cervo – Italo Bassi Confusion Restaurant Pula – Fradis Minoris San Pantaleo – Il Fuoco Sacro San Teodoro – Gusto by Sadler SICILIA Archi – Zash Bagheria – Lìmù Bagheria – I Pupi Catania – Coria Catania – Sapio Isola Vulcano – Il Cappero Linguaglossa – Shalai Malfa – Signum Marina di Ragusa – Votavota Noto – Crocifisso Palermo – Mec Restaurant Ragusa – Locanda Don Serafino Siracusa – Cortile Spirito Santo Taormina – La Capinera Taormina – Otto Geleng Taormina – Principe Cerami Taormina – Vineria Modì Terrasini – Il Bavaglino. TOSCANA Arezzo – Octavin Badia – A Passignano Osteria di Passignano Casanova di Terricciola – Cannavacciuolo Vineyard Castelnuovo Berardenga – Il Visibilio Castelnuovo Berardenga – L’Asinello Castelnuovo Berardenga – Contrada Castelnuovo Berardenga – Il Poggio Rosso Castiglione della Pescaia – La Trattoria Enrico Bartolini Chiusdino – Saporium Fiesole – Serrae Villa Fiesole Firenze – Atto di Vito Mollica Firenze – Luca’s by Paulo Airaudo (New entry) Firenze – Gucci Osteria da Massimo Bottura Firenze – Il Palagio Firenze – Borgo San Jacopo Firenze – Saporium Firenze Forte dei Marmi – Lorenzo Forte dei Marmi – Lux Lucis Forte dei Marmi – La Magnolia Forte dei Marmi – Sciabola (New entry) Forte dei Marmi – Bistrot Fosdinovo – Locanda de Banchieri Gaiole in Chianti – Il Pievano Ghirlanda – Bracali Marina di Bibbona – La Pineta Marina di Grosseto – Gabbiano 3.0 Marlia – Butterfly Montalcino – La Sala dei Grappoli Montepulciano – Osmosi Porto Ercole – Il Pellicano Prato – Paca San Casciano dei Bagni – Castello di Fighine San Gimignano – Linfa San Martino – Il Falconiere Seggiano – Silene Tavarnelle Val di Pesa – La Torre Viareggio – Romano Viareggio – Lunasia Vinci – Atman TRENTINO ALTO ADIGE Arco – Peter Brunel Ristorante Gourmet Badia – Porcino (New entry) Bressanone – Apostelstube Castelbello – Kuppelrain Cavalese – El Molin Corvara in Badia – La Stüa de Michil – Simone Cantafio Dobbiaco – Tilia Lagundo – Luisl Stube Madonna di Campiglio – Stube Hermitage Madonna di Campiglio – Dolomieu Madonna di Campiglio – Il Gallo Cedrone Merano – Sissi Merano – In Viaggio – Claudio Melis Merano – Prezioso Moena – Malga Panna Molini – Schöneck Mules – Gourmetstube Einhorn Nova Levante – Johannesstube Ortisei – Anna Stuben Pinzolo – Grual Ravina – Locanda Margon San Martino in Passiria – Quellenhof Gourmetstube 1897 (New entry) San Michele – Zur Rose San Michele – Osteria Acquarol Selva di Val Gardena – Alpenroyal Gourmet Selva di Val Gardena – Suinsom. UMBRIA Capodacqua – Une Norcia – Vespasia Perugia – Ada Torgiano – Elementi VALLE D’AOSTA Aosta – Paolo Griffa al Caffè Nazionale Aosta – Vecchio Ristoro Breuil Cervinia – Wood Cogne – Le Petit Bellevue (New entry) VENETO Altissimo – Casin del Gamba Arzignano – Damini Macelleria & Affini Asiago – La Tana Gourmet Barbarano Vicentino – Aqua Crua Borgoricco – Storie d’Amore Brenzone sul Garda – Nin Cavaion Veronese – Oseleta Corrubbio – Amistà Cortina d’Ampezzo – Tivoli Cortina d’Ampezzo – SanBrite Malcesine Vecchia – Malcesine Malo – La Favellina Mazzorbo – Venissa Oderzo – Gellivs Plois – Dolada Pontelongo – Lazzaro 1915 Puos d’Alpago – Locanda San Lorenzo Schio – Spinechile Scorzè – San Martino Venezia – Quadri Venezia – Local Venezia – Oro Restaurant Venezia – Agli Amici Dopolavoro (New entry) Venezia – Wistèria Venezia – Palais Royal Restaurant Verona – Iris Ristorante Verona – Il Desco Vicenza – Matteo Grandi in Basilica (Adnkronos)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
abbruzzino
GAMBERO ROSSO
gioiosa
GUIDA MICHELIN
Hyle
qafiz
ristoranti
SAN GIOVANNI IN FIORE
Strongoli
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x