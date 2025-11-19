Guida Michelin, ecco i ristoranti “stellati” – ELENCO

i re del gusto

ROMA È stata presentata la settantunesima edizione della Guida MICHELIN Italia e, come ogni anno, anche la “costellazione astrale” 2026 si arricchisce: ben 22 ristoranti ottengono la loro prima stella, entrando ufficialmente nell’universo dell’eccellenza gastronomica; due ristoranti entrano nella categoria due stelle, e una nuova insegna conquista le ambite tre stelle, il ristorante ‘La Rei Natura’ di Michelangelo Mammoliti, a Serralunga d’Alba. “Ci sono tante cose che si possono dire oggi. Sono così tante – si legge sulla pagina Instagram de ‘La Rei Natura’ – che non si sa da che parte iniziare. E allora iniziamo nel più classico dei modi, dal dire grazie. A chi ogni giorno si dedica anima e cuore a La Rei Natura, a chi cucina, a chi serve, a chi si occupa dell’orto e della serra, ai fornitori che ci riservano le materie prime migliori, a chi non smette di aver voglia di imparare, a quelli che hanno scelto di restare accanto allo chef quando ha deciso di intraprendere questa nuova direzione nel 2022. A tutti voi, che siete stati nostri ospiti, che avete preso posto alla nostra tavola. Un grazie speciale alla proprietà, la famiglia Dogliani, che ha creduto fin da subito nel progetto”. E ancora: “Grazie a te, chef Michelangelo Mammoliti. Entri nell’Olimpo della cucina, hai sudato tutta la vita per essere nominato su quel palco, oggi. Siete in 15 in Italia. Solo 15. 40 anni appena compiuti e 3 Stelle MICHELIN! Da qui inizia qualcosa di diverso, non sappiamo bene cosa aspettarci, ma c’è nell’aria un entusiasmo difficile da contenere. Grazie, grazie, grazie… ovviamente a te, Guida MICHELIN, oggi ci permettiamo di darti del ”tu”. Grazie per aver scelto noi. Ci hai dato un fardello importante, una responsabilità immensa. E noi siamo pronti a raccoglierla e a portarla sulle nostre spalle gonfi d’orgoglio. Che incredibile emozione!”.

Tre Stelle

Ecco l’elenco completo dei ristoranti con 3 stelle MICHELIN, compreso il nuovo arrivato, ‘La Rei Natura’: Alba – Piazza Duomo Brunico – Atelier Moessmer Norbert Niederkofler Brusaporto – Da Vittorio Castel di Sangro – Reale Firenze – Enoteca Pinchiorri Milano – Enrico Bartolini al Mudec Modena – Osteria Francescana Nerano – Quattro Passi Orta San Giulio – Villa Crespi Roma – La Pergola Rubano – Le Calandre Runate – Dal Pescatore Senigallia – Uliassi Serralunga d’Alba – La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti Verona – Casa Perbellini 12 Apostoli.

Due Stelle

Ecco l’elenco completo dei ristoranti con due stelle MICHELIN, le new entry sono ‘I Tenerumi’ e ‘Famiglia Rana’: (Adnkronos) – Anacapri – L’Olivo Bergamo – Villa Elena Brusciano – Taverna Estia Castellammare di Stabia – Piazzetta Milù Cervere – Antica Corona Reale Cioccaro – Locanda Sant’Uffizio Enrico Bartolini Colle di Val d’Elsa – Arnolfo Cornaredo – D’O Firenze – Santa Elisabetta Gargnano – Villa Feltrinelli Godia – Agli Amici Imola – San Domenico Ischia – daní maison Isola Vulcano – I Tenerumi Licata – La Madia Longiano – Magnolia Lonigo – La Peca Lughetto – Antica Osteria Cera Marzocca – Madonnina del Pescatore Milano – Andrea Aprea Milano – Verso Capitaneo Milano – Seta by Antonio Guida Montalcino – Campo del Drago Montemerano – Caino Napoli – George Restaurant Oppeano – Famiglia Rana Ragusa – Duomo Roma – Il Pagliaccio Roma – Acquolina Roma – Enoteca La Torre Sarentino – Terra The Magic Place Taormina – St. George by Heinz Beck Telese – Krèsios Tirolo – Castel fine dining Trieste – Harry’s Piccolo Venezia – Glam Enrico Bartolini Viareggio – Il Piccolo Principe Vico Equense – Torre del Saracino.

Una Stella

Ecco l’elenco completo dei ristoranti con una stella MICHELIN, divisi per regione. Le new entry sono 22. ABRUZZO Civitella Casanova – La Bandiera Guardiagrele – Villa Maiella Montepagano – D.one Ristorante Diffuso San Salvo Marina – Al Metrò Sant’Omero – Zunica 1880 a Villa Corallo (New entry) BASILICATA Lavello – Don Alfonso 1890 San Barbato Matera – Vitantonio Lombardo CALABRIA Lamezia Terme – Abbruzzino Oltre; Marina di Gioiosa Ionica – Gambero Rosso; San Giovanni in Fiore – Hyle; Santa Cristina d’Aspromonte – Qafiz; Strongoli – Dattilo CAMPANIA Amalfi – Sensi Amalfi – La Caravella dal 1959 Amalfi – Glicine Amalfi – Alici Ariano Irpino – Maeba Restaurant Bacoli – Caracol Baronissi – Cetaria Capri – Le Monzù Conca dei Marini – Il Refettorio Eboli – Il Papavero Forio – Isola di Ischia – Umberto a Mare (New entry) Furore – Bluh Furore Gragnano – O Me O Il Mare Lacco Ameno – Indaco Marina del Cantone – Taverna del Capitano Massa Lubrense – Relais Blu Napoli – ARIA Napoli – Veritas Napoli – Il Ristorante Alain Ducasse Napoli (New entry) Nola – Re Santi e Leoni Paestum – Tre Olivi Paestum – Le Trabe Pompei – President Positano – Zass Positano – Li Galli Praiano – Un Piano nel Cielo Ravello – Rossellinis Ravello – Il Flauto di Pan Sant’Agata sui Due Golfi – Don Alfonso 1890 Sant’Agnello – Don Geppi Somma Vesuviana – Contaminazioni Restaurant Sorrento – Il Buco Sorrento – Terrazza Bosquet Sorrento – Lorelei Squille – Marotta Telese Terme – La Locanda del Borgo Ticciano – Cannavacciuolo Countryside Vallesaccarda – Oasis – Sapori Antichi Vico Equense – Antica Osteria Nonna Rosa Vietri sul Mare – Volta del Fuenti by Michele De Blasio. EMILIA-ROMAGNA Bagno di Romagna – Ristorante del Lago Bologna – I Portici Borgonovo Val Tidone – La Palta Castel Maggiore – Iacobucci Cesenatico – La Buca Cesenatico – Ancòra Codigoro – La Zanzara Fiorano Modenese – Alto Maranello – Cavallino (New entry) Modena – L’Erba del Re Modena – Al Gatto Verde Parma – Inkiostro Pennabilli – Il Piastrino Polesine Parmense – Antica Corte Pallavicina Rimini – Da Lucio (New entry) Rimini – Abocar Due Cucine Rimini – Guido Rubbianino – Ca’ Matilde Rubiera – Osteria del Viandante San Piero in Bagno – Da Gorini Sasso Marconi – Casa Mazzucchelli Savigno – Trattoria da Amerigo FRIULI VENEZIA-GIULIA Cormons – Trattoria al Cacciatore – La Subida Dolegna del Collio – L’Argine a Vencò Ruda – Osteria Altran San Quirino – La Primula Sappada – Laite LAZIO Acuto – Colline Ciociare Ariccia – Sintesi Fiumicino – Il Tino Fiumicino – Pascucci al Porticciolo Genazzano – Marco Bottega Ristorante Labico – Antonello Colonna Labico Pontinia – Mater1apr1ma Ponza – Acqua Pazza Rivodutri – La Trota Roma – Pulejo Roma – Orma Roma Roma – INEO (New entry) Roma – Pipero Roma Roma – Il Convivio Troiani Roma – Per Me Giulio Terrinoni Roma – Achilli al Parlamento Roma – Imàgo Roma – Moma Roma – La Terrazza (New entry) Roma – Marco Martini Restaurant Roma – Aroma Roma – All’Oro Roma – Glass Hostaria Roma – Zia Roma – Idylio by Apreda Tivoli – Al Madrigale | Nuova Cucina Rurale (New entry) Trevinano – La Parolina. LIGURIA Alassio – Nove Andora – Vignamare Cavi di Lavagna – Impronta d’Acqua Dolcedo – Equilibrio Genova – Il Marin Genova – San Giorgio Imperia – Sarri Noli – Vescovado Portofino – Cracco Portofino (New entry) Sanremo – Paolo e Barbara Sestri Levante – Rezzano Cucina e Vino (New entry) Ventimiglia – Casa Buono LOMBARDIA Albavilla – Il Cantuccio Albiate – Grow Restaurant Bergamo – Impronte Borgonato – Due Colombe Calvisano – Al Gambero Cavernago – Il Saraceno Cernobbio – Materia Como – Kitchen Concesio – Miramonti l’Altro Cornaredo – Olmo Desenzano del Garda – Esplanade Fagnano Olona – Acquerello Fasano del Garda – Lido 84 Fasano del Garda – Il Fagiano Gargnano – La Tortuga Limone sul Garda – Senso Lake Garda Alfio Ghezzi (New entry) Lodi – La Coldana Lomazzo – Trattoria contemporanea Madesimo – Il Cantinone e Sport Hotel Alpina Manerba del Garda – Capriccio Mantello – La Preséf Milano – Cracco in Galleria Milano – Berton Milano – Sadler Milano – Contraste Milano – Iyo Milano – Il Luogo Aimo e Nadia Milano – Sine by Di Pinto Milano – Moebius Sperimentale Milano – Iyo Kaiseki Milano – Anima Milano – Procaccini (New entry) Milano – Abba (New entry) Milano – Horto Milano – Joia Monza – Il Circolino Olgiate Olona – Acqua Oltressenda Alta – Contrada Bricconi Origgio – Olio (New entry) Ponte San Pietro – Cucina Cereda Pralboino – Leon d’Oro Pudiano – Sedicesimo Secolo Puegnago sul Garda – Casa Leali Saronno – sui generis. Sirmione – La Rucola 2.0 Sirmione – La Speranzina Restaurant & Relais Sirmione – Tancredi Sorisole – Assonica Torno – Il Sereno Al Lago Torrazza Coste – Villa Naj Trescore Balneario – LoRo Treviglio – San Martino Vigevano – I Castagni Villa d’Almè – Osteria della Brughiera Villa di Chiavenna – Lanterna Verde. MARCHE Gabicce Monte – Dalla Gioconda Loreto – Andreina Montemonaco – Il Tiglio Pesaro – Nostrano Porto San Giorgio – Retroscena Recanati – Casa Bertini (New entry) MOLISE Agnone – Locanda Mammì PIEMONTE Alba – Locanda del Pilone Asti – Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti Canale – All’Enoteca Domodossola – Atelier Monforte d’Alba – FRE Monforte d’Alba – Borgo Sant’Anna Novello Massimo – Camia Orta San Giulio – Andrea Monesi – Locanda di Orta Pettenasco – Cannavacciuolo by the Lake Pinerolo – Trattoria Zappatori Piobesi d’Alba – 21.9 Pollone – Il Patio Priocca – Il Centro San Maurizio Canavese – La Credenza Santo Stefano Belbo – Il Ristorante di Guido da Costigliole Serralunga d’Alba – Guidoristorante Soriso – Al Sorriso Tigliole – Ca’ Vittoria Torino – Andrea Larossa Torino – Cannavacciuolo Bistrot Torino – Condividere Torino – Del Cambio Torino – Vintage 1997 Torino – Carignano Torino – Piano35 Torino – Unforgettable Treiso – La Ciau del Tornavento Venaria – Reale Dolce Stil Novo alla Reggia Vernante – Nazionale. PUGLIA Carovigno – Dissapore di Andrea Catalano Lecce – Primo Restaurant Manduria – Casamatta Polignano a Mare – Pashà Putignano – Angelo Sabatelli Savelletri – Due Camini Trani – Casa Sgarra Trani – Quintessenza SARDEGNA Baia Sardinia – Capogiro (new entry) Porto Cervo – Italo Bassi Confusion Restaurant Pula – Fradis Minoris San Pantaleo – Il Fuoco Sacro San Teodoro – Gusto by Sadler SICILIA Archi – Zash Bagheria – Lìmù Bagheria – I Pupi Catania – Coria Catania – Sapio Isola Vulcano – Il Cappero Linguaglossa – Shalai Malfa – Signum Marina di Ragusa – Votavota Noto – Crocifisso Palermo – Mec Restaurant Ragusa – Locanda Don Serafino Siracusa – Cortile Spirito Santo Taormina – La Capinera Taormina – Otto Geleng Taormina – Principe Cerami Taormina – Vineria Modì Terrasini – Il Bavaglino. TOSCANA Arezzo – Octavin Badia – A Passignano Osteria di Passignano Casanova di Terricciola – Cannavacciuolo Vineyard Castelnuovo Berardenga – Il Visibilio Castelnuovo Berardenga – L’Asinello Castelnuovo Berardenga – Contrada Castelnuovo Berardenga – Il Poggio Rosso Castiglione della Pescaia – La Trattoria Enrico Bartolini Chiusdino – Saporium Fiesole – Serrae Villa Fiesole Firenze – Atto di Vito Mollica Firenze – Luca’s by Paulo Airaudo (New entry) Firenze – Gucci Osteria da Massimo Bottura Firenze – Il Palagio Firenze – Borgo San Jacopo Firenze – Saporium Firenze Forte dei Marmi – Lorenzo Forte dei Marmi – Lux Lucis Forte dei Marmi – La Magnolia Forte dei Marmi – Sciabola (New entry) Forte dei Marmi – Bistrot Fosdinovo – Locanda de Banchieri Gaiole in Chianti – Il Pievano Ghirlanda – Bracali Marina di Bibbona – La Pineta Marina di Grosseto – Gabbiano 3.0 Marlia – Butterfly Montalcino – La Sala dei Grappoli Montepulciano – Osmosi Porto Ercole – Il Pellicano Prato – Paca San Casciano dei Bagni – Castello di Fighine San Gimignano – Linfa San Martino – Il Falconiere Seggiano – Silene Tavarnelle Val di Pesa – La Torre Viareggio – Romano Viareggio – Lunasia Vinci – Atman TRENTINO ALTO ADIGE Arco – Peter Brunel Ristorante Gourmet Badia – Porcino (New entry) Bressanone – Apostelstube Castelbello – Kuppelrain Cavalese – El Molin Corvara in Badia – La Stüa de Michil – Simone Cantafio Dobbiaco – Tilia Lagundo – Luisl Stube Madonna di Campiglio – Stube Hermitage Madonna di Campiglio – Dolomieu Madonna di Campiglio – Il Gallo Cedrone Merano – Sissi Merano – In Viaggio – Claudio Melis Merano – Prezioso Moena – Malga Panna Molini – Schöneck Mules – Gourmetstube Einhorn Nova Levante – Johannesstube Ortisei – Anna Stuben Pinzolo – Grual Ravina – Locanda Margon San Martino in Passiria – Quellenhof Gourmetstube 1897 (New entry) San Michele – Zur Rose San Michele – Osteria Acquarol Selva di Val Gardena – Alpenroyal Gourmet Selva di Val Gardena – Suinsom. UMBRIA Capodacqua – Une Norcia – Vespasia Perugia – Ada Torgiano – Elementi VALLE D’AOSTA Aosta – Paolo Griffa al Caffè Nazionale Aosta – Vecchio Ristoro Breuil Cervinia – Wood Cogne – Le Petit Bellevue (New entry) VENETO Altissimo – Casin del Gamba Arzignano – Damini Macelleria & Affini Asiago – La Tana Gourmet Barbarano Vicentino – Aqua Crua Borgoricco – Storie d’Amore Brenzone sul Garda – Nin Cavaion Veronese – Oseleta Corrubbio – Amistà Cortina d’Ampezzo – Tivoli Cortina d’Ampezzo – SanBrite Malcesine Vecchia – Malcesine Malo – La Favellina Mazzorbo – Venissa Oderzo – Gellivs Plois – Dolada Pontelongo – Lazzaro 1915 Puos d’Alpago – Locanda San Lorenzo Schio – Spinechile Scorzè – San Martino Venezia – Quadri Venezia – Local Venezia – Oro Restaurant Venezia – Agli Amici Dopolavoro (New entry) Venezia – Wistèria Venezia – Palais Royal Restaurant Verona – Iris Ristorante Verona – Il Desco Vicenza – Matteo Grandi in Basilica (Adnkronos)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato