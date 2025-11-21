Bonus psicologo, boom di richieste

salute mentale

Boom di richieste per il bonus psicologo: oltre 360 mila, ma solo 6 mila e 300 potranno essere soddisfatte a causa dei pochi fondi a disposizione. Lo rileva l’associazione Pubblica che sottolinea come la misura funziona, consentendo all’Inps di risparmiare 11 euro in ore lavorative recuperate a fronte di ogni euro investito. Proprio per questo, spiega l’associazione che coordina la campagna “Diritto a stare bene”, c’è bisogno di più soldi. «È fondamentale continuare a sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare per istituire in Italia un servizio pubblico nazionale di psicologia e il fondo permanente per il finanziamento pubblico-privato del bonus psicologo». Attraverso la campagna ‘Diritto a stare bene’ sono già state raccolte oltre 60mila firme e la proposta di legge sarà depositata in Senato a metà dicembre. L’obiettivo è una riforma strutturale del sistema-psicologia per rendere il benessere psicologico un diritto garantito e non un lusso per pochi. «Lo avevamo previsto questa estate e oggi ne abbiamo la conferma: molti, moltissimi richiedenti del bonus psicologo 2025 resteranno fuori – sottolinea Francesco Maesano, coordinatore nazionale della campagna Diritto a stare bene – la nostra proposta di legge invece individua le risorse per il finanziamento del bonus psicologo al 100% di coloro che, avendone i requisiti, fanno richiesta, attraverso un sistema misto di finanziamento pubblico e privato in decontribuzione».

