25/11/2025 – 22:03
Mercosur, Confagricoltura: «Bene lo stop alla procedura d’urgenza sulla clausola di salvaguardia»

«La scelta di fermare un percorso accelerato consente di riportare la discussione nell’alveo del normale confronto parlamentare»

Pubblicato il: 25/11/2025 – 22:03
ROMA Confagricoltura ha accolto con favore la decisione di ritirare la procedura d’urgenza sul voto relativo alla clausola di salvaguardia nell’ambito dell’accordo Mercosur. La scelta di fermare un percorso accelerato consente di riportare la discussione nell’alveo del normale confronto parlamentare, evitando un passaggio che avrebbe compresso il dibattito pubblico su un’intesa dagli impatti potenzialmente molto rilevanti per il sistema agroalimentare europeo.
La sospensione dell’urgenza offre ora al Parlamento europeo lo spazio necessario per valutare con attenzione i possibili rischi contenuti nell’attuale stesura dell’accordo, nell’interesse dei cittadini e delle aziende agricole continentali. Per Confagricoltura, ogni accordo commerciale deve fondarsi sul principio di reciprocità, elemento indispensabile per garantire concorrenza leale e tutela delle imprese agricole.
La Confederazione seguirà il dibattito con la massima attenzione, ribadendo la necessità di garantire condizioni eque per gli agricoltori europei e standard elevati per la sicurezza dei consumatori.

