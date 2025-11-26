Skip to main content

la sentenza

Omicidio Willy, disposto appello ter per Gabriele Bianchi

Ergastolo definitivo per il fratello Marco Bianchi

Pubblicato il: 26/11/2025 – 18:39
Omicidio Willy, disposto appello ter per Gabriele Bianchi

La Cassazione, nell’ambito dell’omicidio di Willy Monteiro, ha reso definitivo l’ergastolo per Marco Bianchi e ha disposto la celebrazione di un nuovo appello, il terzo, per il fratello Gabriele per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell’appello bis in cui era stato condannato a 28 anni.

