Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
la sentenza
Omicidio Willy, disposto appello ter per Gabriele Bianchi
Ergastolo definitivo per il fratello Marco Bianchi
Pubblicato il: 26/11/2025 – 18:39
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
La Cassazione, nell’ambito dell’omicidio di Willy Monteiro, ha reso definitivo l’ergastolo per Marco Bianchi e ha disposto la celebrazione di un nuovo appello, il terzo, per il fratello Gabriele per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell’appello bis in cui era stato condannato a 28 anni.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali