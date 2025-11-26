Vito Pitaro: «Serve una riforma del sistema sanitario calabrese»

sanità in calabria

VIBO VALENTIA «Certamente mi farò carico non solo delle criticità della sanità vibonese, ma in generale di quella calabrese». Lo ha detto il consigliere regionale in quota Noi Moderati Vito Pitaro, che ieri ha presenziato alla Conferenza dei sindaci di Vibo Valentia sul tema sanità. Pitaro non è intervenuto nel dibattito, ma ai microfoni del Corriere della Calabria ha ribadito la volontà di vigilare e portare il tema sanitario anche in Regione. «Sono l’unico rappresentante del territorio vibonese, ma rappresento anche Catanzaro e Crotone. Per me oggi il problema della sanità calabrese riguarda tutta la regione, dallo Stretto al Pollino. È necessario che il Consiglio regionale si muova insieme al presidente, alle istituzioni locali e alle associazioni per affrontare una questione che ormai è divenuta improcrastinabile». Da Pitaro piena fiducia nell’operato di Occhiuto: «Il presidente è al lavoro da anni, sono certo che nella sua agenda di quattro anni fa al primo punto ci fosse proprio la sanità. Oggi più che mai c’è bisogno di una riforma del sistema sanitario calabrese, perché solo così potremmo consentire ai calabresi di potersi curare come fanno nelle altre regioni». (ma.ru.)

