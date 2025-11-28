Vibo, espulso e rimpatriato egiziano detenuto per spaccio

il provvedimento

VIBO VALENTIA Nei giorni scorsi, nell’ambito del piano nazionale di azione denominato OSCAR (Operazioni Straordinarie di Controllo, Accompagnamento e Rimpatrio degli immigrati irregolari), l’Ufficio Immigrazione della Questura, ha dato esecuzione ad un provvedimento di espulsione emesso dal Magistrato di Sorveglianza, quale misura alternativa alla detenzione, con accompagnamento alla frontiera e successivo rimpatrio, nei confronti di un cittadino egiziano, detenuto presso la locale Casa Circondariale, ove lo stesso stava espiando una pena a seguito di sentenza di condanna definitiva per reati di spaccio e traffico illecito di sostanze stupefacenti. Lo straniero, essendo irregolare, con precedenti penali e anche di polizia, è stato prelevato dai poliziotti della Questura di Vibo Valentia e condotto presso la frontiera aerea di Roma Fiumicino. Da qui l’imbarco verso l’Egitto, sempre scortato dai poliziotti specializzati in queste operazioni, dove, giunto veniva preso in carico dalle Autorità locali.

