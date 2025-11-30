Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:30
il festival

Sanremo 2026, svelati i nomi dei 30 big in gara

L’annuncio di Carlo Conti al Tg1

Pubblicato il: 30/11/2025 – 14:58
Sanremo 2026, svelati i nomi dei 30 big in gara

ROMA Ascolto dopo ascolto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha deciso quali saranno i Big in gara alla edizione numero 76. E, dopo aver ricevuto oltre 300 brani, a sottolineare la vivacità e la varietà della musica italiana, con una modifica al Regolamento in accordo con Rai, ha deciso di portare il numero dei Big per l’edizione 2026 da 26 a 30. «Anche la 76ma edizione del Festival parte con le carte in regola per rappresentare un’importante parte della vastissima produzione musicale italiana, con significativi esordi e con artisti che tornano a calcare il palco dell’Ariston», ha detto il direttore artistico Carlo Conti che, al Tg1 delle 13:30, ha annunciato la lista dei 30 Big in gara.

I 30 big in gara

Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez & Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta & Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, LDA & Aka 7even, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock, Patty Pravo.
Nel corso della serata del 14 dicembre di “Sarà Sanremo“, in onda su Rai 1 in diretta dal Casinò di Sanremo, Conti svelerà i titoli dei brani dei 30 Big in gara al prossimo Festival. 

