Ascolti Tv, Sandokan sbaraglia la concorrenza

la sfida televisiva

ROMA Ieri sera su Rai1 è andata in onda la prima puntata dell’attesissima serie tv Sandokan, girata anche in Calabria con Can Yaman nel ruolo della tigre della Malesia, Alessandro Preziosi nel ruolo di Yanez de Gomera, Ed Westwick nei panni di Lord James Brooke e Alanah Bloor nel ruolo di Marianna, la perla di Labuan. La serie – riferisce “Fanpage” – ha fatto il botto, con 5.755.000 spettatori e il 33.9% di share, vincendo nettamente la sfida con la concorrenza. Canale5 ha proposto una nuova puntata del Grande Fratello. Mattia Scuderi è stato eliminato, mentre Jonas Pepe è andato in finale. Il reality condotto da Simona Ventura si è fermato a 1.852.000 spettatori con il 14.3% di share.

