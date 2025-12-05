In arrivo l’Anticiclone dell’Immacolata: sole e caldo anomali

il meteo

ROMA Dopo il maltempo, arriva l’Anticiclone dell’Immacolata con sole e caldo anomalo. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma altre 24 ore di piogge sparse poi prevede una “forte spallata” dell’alta pressione verso l’Italia e verso gran parte del Continente: arriverà un deciso miglioramento quasi ovunque. Nelle prossime 24 ore avremo diffusa e residua variabilità perturbata con molte nubi e qualche pioggia da Nord a Sud: un minimo di bassa pressione traslerà dal Mar Tirreno Centrale verso il Sud provocando precipitazioni soprattutto sulla fascia tirrenica e sulle Isole Maggiori fino all’ora di pranzo del venerdì; non mancheranno piovaschi sparsi a macchia di leopardo anche al Nord e sulla fascia adriatica. Dal pomeriggio di oggi venerdì 5 dicembre, non pioverà più al Nord, avremo gli ultimi fenomeni anche al Centro mentre la perturbazione si attarderà un po’ di più sulle regioni meridionali. Da sabato, il tempo sarà bello quasi ovunque ma ancora uggioso sulle estreme regioni del Sud, in particolare tra Sicilia tirrenica, Calabria e Basso Adriatico; qualche isolato acquazzone bagnerà le stesse zone anche domenica (con qualche fiocco di neve anche dalla parte opposta dell’Italia, cioè in Valle d’Aosta) ma poi, per la festa dell’Immacolata, il tempo sarà bello e mite ovunque. Le temperature saliranno ben sopra le medie di dicembre, avremo tanto sole e cieli azzurri, non pioverà probabilmente per una decina di giorni salvo pioviggine tra Liguria e Alta Toscana; arriverà l’anticiclone africano nel cuore di dicembre a portare una lunga fase stabile e decisamente calda per il periodo.

Nel dettaglio

Venerdì 5. Al Nord: molte nubi, piovaschi irregolari e localizzati. Al Centro: piogge sparse poi migliora. Al Sud: piogge specie sulle tirreniche. Ventoso.

Sabato 6. Al Nord: bel tempo con prevalenza di sole, soffia il Maestrale. Al Centro: nubi sparse, venti da nord. Al Sud: deboli piogge su Puglia, Calabria e Sicilia; ventoso.

Domenica 7. Al Nord: bel tempo con prevalenza di sole. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: deboli piogge tra Sicilia e Calabria; ventoso. Tendenza: bel tempo per la Festa dell’Immacolata con temperature in aumento, alta pressione ad oltranza.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato