Ultimo aggiornamento alle 22:21
la tragedia

Naufragio al largo di Creta, morti almeno 17 migranti

Due sopravvissuti in condizioni critiche sono stati ricoverati in ospedale

Pubblicato il: 06/12/2025 – 22:21
Almeno 17 persone sono morte nel naufragio di un’imbarcazione di migranti al largo di Creta. I migranti, tutti uomini, sono stati trovati dopo il naufragio della loro imbarcazione a sud dell’isola greca di Creta, ha riferito all’Afp una portavoce della guardia costiera greca.
“Due sopravvissuti in condizioni critiche sono stati ricoverati in ospedale”, secondo la portavoce. Le circostanze della tragedia rimangono sconosciute. (Ansa)

MIGRANTI
NAUFRAGIO
naufragio migranti
Nazionale
