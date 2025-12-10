In Australia entra in vigore il divieto dei social per gli under 16

il provvedimento

Al via da oggi in Australia il divieto dei social per gli under 16. E’ il primo paese al mondo ad attuare una stretta per i giovani sui social network come Youtube, Tiktok, Facebook, Instagram, X, Reddit, Twitch e Threads. Le piattaforme devono ora adeguarsi alla norma e utilizzare strumenti per accertare l’età dell’utente ed escludere chi non rispetta l’età minima, nonostante qualche tentativo da parte degli under 16 – tramite Vpn – di eludere il divieto. «Questo è il giorno in cui le famiglie australiane riprendono il potere dalle grandi aziende tecnologiche e affermano il diritto dei bambini di essere bambini e dei genitori di avere maggiore tranquillità», ha detto il primo ministro Anthony Albanese all’Australian Broadcasting Corp. «Questa riforma cambierà la vita per i bambini australiani, consentendo loro di vivere semplicemente la loro infanzia, e per i genitori australiani, consentendo loro di avere maggiore tranquillità», ha poi affermato a un raduno di sostenitori della riforma a Sydney, tra cui genitori che incolpano i social per il suicidio del figlio, «ma anche per la comunità globale, che guarda all’Australia e dice: beh, se l’Australia può farlo, perché noi non possiamo?». Le piattaforme che non fanno rispettare il divieto rischiano sanzioni fino a 28 mila euro.

