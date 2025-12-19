Emanuela Orlandi, c’è una donna indagata

il mistero della ragazza scomparsa

ROMA C’è una donna indagata nell’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. L’accusa che le viene contestata sarebbe di false informazioni al pubblico ministero. Le indagini, riaperte nel 2023, sono affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma e coordinate dalla procura. (Ansa)

