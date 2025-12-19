Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:05
il mistero della ragazza scomparsa

Emanuela Orlandi, c’è una donna indagata

L’accusa è quella di false informazioni al pubblico ministero

Pubblicato il: 19/12/2025 – 18:09
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Emanuela Orlandi, c’è una donna indagata

ROMA C’è una donna indagata nell’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. L’accusa che le viene contestata sarebbe di false informazioni al pubblico ministero. Le indagini, riaperte nel 2023, sono affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma e coordinate dalla procura. (Ansa)

