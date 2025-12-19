Si legge in: 1 minuto
l’inchiesta
Indagata per false dichiarazioni un’amica di Emanuela Orlandi
La donna è un’ex allieva della stessa scuola di musica frequentata dalla giovane
Pubblicato il: 19/12/2025 – 20:02
ROMA E’ un’amica ed ex allieva della stessa scuola di musica frequentata da Emanuela Orlandi, la donna indagata per false dichiarazioni al pm nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Secondo quanto si apprende, si tratta di Laura Casagrande, che era stata ascoltata poco più di un anno fa anche dalla Commissione bicamerale d’inchiesta. (Ansa)
