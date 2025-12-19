Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:58
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’inchiesta

Indagata per false dichiarazioni un’amica di Emanuela Orlandi

La donna è un’ex allieva della stessa scuola di musica frequentata dalla giovane

Pubblicato il: 19/12/2025 – 20:02
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Indagata per false dichiarazioni un’amica di Emanuela Orlandi

ROMA E’ un’amica ed ex allieva della stessa scuola di musica frequentata da Emanuela Orlandi, la donna indagata per false dichiarazioni al pm nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Secondo quanto si apprende, si tratta di Laura Casagrande, che era stata ascoltata poco più di un anno fa anche dalla Commissione bicamerale d’inchiesta. (Ansa)

Argomenti
emanuela orlandi
inchiesta orlandi
scomparsa emanuela orlandi
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x