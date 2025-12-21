Asili nido comunali a Cosenza, De Cicco annuncia il nuovo sistema di voucher

dopo le polemiche

COSENZA Dopo le polemiche dei genitori dei giorni scorsi, il Comune di Cosenza ha annunciato un novità per facilitare il pagamento delle rette dei nidi e micronidi comunali. I genitori e i tutori dei bambini potranno richiedere voucher per coprire le prime quattro mensilità, semplificando così la gestione delle spese educative.

Secondo quanto comunicato dall’assessore comunale Francesco De Cicco, per presentare la richiesta basterà compilare un modulo disponibile direttamente presso i nidi. Nel modulo dovranno essere indicate le generalità del richiedente e il codice fiscale di chi richiede il rimborso Inps. “Non è richiesto alcun altro adempimento”, sottolinea il Comune.

Il Comune si occuperà di emettere i voucher, effettuare i pagamenti tramite PagoPA a nome del richiedente e predisporre fattura e ricevuta. Nessun pagamento sarà richiesto al momento della richiesta: le somme anticipate dovranno essere rimborsate a partire da febbraio 2026. Anche per il mese di gennaio 2026 sarà possibile richiedere il voucher.

I genitori potranno inoltre scegliere quale tariffa applicare per gli anni 2025 e 2026: sarà possibile optare per le tariffe 2024 oppure per quelle aggiornate del biennio 2025/2026.

L’assessore De Cicco ha ringraziato i dirigenti comunali l’architetto Bruno e il dottor De Rito per il supporto nella predisposizione della misura, che punta a garantire maggiore sostegno alle famiglie e a semplificare le procedure amministrative legate ai servizi educativi comunali. Ulteriori dettagli e la modulistica ufficiale saranno resi disponibili dal Comune di Cosenza nei prossimi giorni.

