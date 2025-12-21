Skip to main content

la strage senza fine

Femminicidio nel Salernitano, ferita la madre della vittima

Uccide a coltellate una donna e poi si suicida lanciandosi dalla finestra

Pubblicato il: 21/12/2025 – 20:01
CAVA DE’ TIRRENI Una donna di 40 anni è morta dopo essere stata accoltellata a Cava de’ Tirreni, nel Salernitano, da un uomo che poi si è lanciato dalla finestra, uccidendosi. La conferma arriva dal sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli che in un post su Fb, traccia la dinamica della tragedia. “Uccide la compagna, nota imprenditrice cavese, ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la tragedia in via Ragone”: queste le parole del post del primo cittadino che “è sul posto, sgomento per l’accaduto”. Intanto il sindaco ha sospeso tutte le attività e iniziative natalizie in programmazione.
“Di fronte all’ennesimo femminicidio-suicidio non possono che prevalere dolore e sgomento. Alla madre della vittima – rimasta ferita – e a tutta famiglia rivolgo la mia più sincera e sentita vicinanza in questo momento di sofferenza indicibile”. Lo sostiene, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri commentando quanto accaduto oggi pomeriggio a Cava de’ Tirreni. “Si tratta di una tragedia che colpisce profondamente l’intera comunità cavese e che impone a tutti una riflessione seria e responsabile – sottolinea – E’ fondamentale continuare a lavorare con determinazione sul piano della prevenzione, della tutela delle donne e del contrasto a ogni forma di violenza”.

