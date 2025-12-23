Skip to main content

«Il Ponte? Un’opera che oggi non si giustifica sul piano economico»

Nowacki, presidente della Commissione trasporti Cese: servono altre analisi

Pubblicato il: 23/12/2025 – 8:00
ROMA “Le controversie che da tempo circondano il progetto indicano che è difficile produrre analisi e dati che giustifichino chiaramente un investimento di tale portata“, Lo afferma Marcin Nowacki,  imprenditore polacco, presidente della Commissione trasporti, energia, infrastrutture e società dell’informazione al Cese, il Comitato economico e sociale europeo, in una intervista a “Eunews”. Nowacki  sottolinea la necessità che vengano analizzati “i rischi e la fattibilità economica” tenendo conto “delle esigenze di sviluppo infrastrutturale su entrambe le sponde” dello Stretto. “Prima di costruire un ponte – osserva – dovremmo chiederci se il miglioramento dei collegamenti ferroviari e marittimi non possa essere una soluzione migliore e più ecologica“. In altre parole, “se il ponte non apporta un chiaro valore aggiunto alla rete più ampia o rischia di sottrarre fondi ad altri progetti importanti, allora è difficile giustificarlo”, sostiene. “La connettività è fondamentale, ma dal punto di vista europeo deve servire un interesse più ampio, non solo le ambizioni locali”, conclude.

