Mosca su Zelensky: «Dubbi sulla sua lucidità»

lo scontro

ROMA Le dichiarazioni di Volodymyr Zelensky «sollevano dubbi sulla sua capacità di prendere decisioni adeguate per una risoluzione pacifica del conflitto ucraino»: lo ha detto, scrive la Tass, il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov commentando il discorso di Natale del leader ucraino, in cui ha detto «che tutti hanno un sogno, che muoia», riferendosi a Vladimir Putin. Si tratta di «un atteggiamento maleducato e funesto», e nel complesso Zelensky «sembra una persona tutt’altro che adeguata», ha detto Peskov. «Ci si chiede se sia in grado di prendere decisioni adeguate per una soluzione attraverso mezzi politici e diplomatici», ha aggiunto.

Cosa aveva detto Zelensky

«Celebriamo il Natale in tempi difficili. Purtroppo non siamo tutti a casa, e non tutti noi, purtroppo, hanno una casa. Ma nonostante i problemi che la Russia ha portato, non è in grado di occupare o bombardare la cosa più importante. Il nostro cuore ucraino. La nostra fede reciproca e la nostra unità». E’ uno dei passaggi del messaggio che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivolto al Paese in occasione del Natale. «Oggi, gli ucraini festeggiano il Natale insieme nella stessa data, come una grande famiglia», ha aggiunto. Zelensky ha poi sottolineato che i sogni di tutti gli ucraini in questi giorni sono simili, riferendosi alla possibile sorte di Vladimir Putin, che non nomina. «Oggi abbiamo tutti un sogno. Che possa morire, ognuno potrebbe pensare tra sé e sé», ha detto il presidente ucraino. «Ma quando ci rivolgiamo a Dio, naturalmente, chiediamo qualcosa di più grande. Chiediamo la pace per l’Ucraina. Lottiamo per essa. E preghiamo per essa. E la meritiamo», ha aggiunto.

