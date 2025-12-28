Maxi sequestro di cocaina diretta in Europa

l’operazione

ROMA Gli agenti antidroga ecuadoriani hanno sequestrato 1,6 tonnellate di cocaina nascoste in sacchi etichettati come “prodotto di esportazione” all’interno di tre container destinati all’Europa, ha riferito sabato il Comandante della Polizia Generale Pablo Da’vila. L’operazione ha avuto luogo nel porto di Posorja a Guayaquil, la città più popolosa dell’Ecuador, dove gli investigatori hanno ispezionato tre container e, con l’aiuto di cani addestrati, hanno rinvenuto 36 sacchi di droga. Da’vila ha dichiarato che la cocaina sequestrata aveva un valore approssimativo di 74 milioni di dollari sul mercato europeo e ha sottolineato che questa operazione ha avuto un impatto diretto «sulle finanze del narcotraffico». (Agi)

