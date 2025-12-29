Si legge in: 1 minuto
Il Cdm approva il decreto per gli aiuti all’Ucraina
Rinviata invece la decisione sulla data per il referendum sulla giustizia
Il consiglio dei ministri ha approvato il dl Ucraina, che prevede «disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance».
