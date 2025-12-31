Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:09
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

istanza accettata

Chico Forti ottiene il permesso per lavorare fuori dal carcere

Potrà frequentare un corso di formazione per pizzaioli, fare volontariato e insegnare windsurf

Pubblicato il: 31/12/2025 – 9:09
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Chico Forti ottiene il permesso per lavorare fuori dal carcere

VENEZIA Chico Forti ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Venezia il permesso per lavorare fuori dal carcere di Verona, in base all’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, per frequentare un corso di formazione professionale per pizzaioli, fare volontariato con anziani e insegnare windsurf ai disabili.
L’istanza dei legali – riporta oggi Il Gazzettino – è stata accettata dopo che una precedente richiesta di liberazione condizionale era stata respinta a settembre. In giugno Forti aveva già ottenuto il permesso di frequentare le aule studio del carcere, e già da febbraio poteva usufruire di permessi per visitare la madre a Trento.

Argomenti
Carcere
chico forti
Top
Tribunale di sorveglianza di Venezia
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x