Chico Forti ottiene il permesso per lavorare fuori dal carcere
Potrà frequentare un corso di formazione per pizzaioli, fare volontariato e insegnare windsurf
Pubblicato il: 31/12/2025 – 9:09
VENEZIA Chico Forti ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Venezia il permesso per lavorare fuori dal carcere di Verona, in base all’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, per frequentare un corso di formazione professionale per pizzaioli, fare volontariato con anziani e insegnare windsurf ai disabili.
L’istanza dei legali – riporta oggi Il Gazzettino – è stata accettata dopo che una precedente richiesta di liberazione condizionale era stata respinta a settembre. In giugno Forti aveva già ottenuto il permesso di frequentare le aule studio del carcere, e già da febbraio poteva usufruire di permessi per visitare la madre a Trento.
