La ‘ndrangheta vibonese alla sbarra: inchieste e sentenze che hanno scardinato il potere delle cosche

dai maxi blitz alle sentenze

VIBO VALENTIA Era la prima provincia per tasso di omicidi e tentati omicidi d’Italia. Per anni considerata feudo di una ‘ndrangheta che, in modo silenzioso, si è riuscita a infiltrare in ogni angolo della società. Lo dimostrano i numeri degli scioglimenti: quella di Vibo Valentia è storicamente una delle province più colpite con l’Asp commissariata per ben due volte e pesanti ombre criminali emerse anche nei Comuni simbolo del turismo, come Tropea, la “Perla del Tirreno” per tre volta sciolta per mafia. Oggi Vibo è diversa. Non perché la ‘ndrangheta sia scomparsa, ma perché il suo potere è stato finalmente scoperchiato, smontato, messo sotto processo. Merito, soprattutto, di un lavoro lungo e silenzioso della Procura e delle forze dell’ordine che negli anni hanno inferto duri colpi alla criminalità organizzata: da Rinascita Scott a Maestrale, ma anche Habanero, Imperium, Olimpo, Rimpiazzo, tutte inchieste che hanno cristallizzato il radicamento delle cosche sul territorio vibonese.

Condanne pesanti ai boss vibonesi

Arresti, processi e condanne che hanno colpito tutte le cosche storiche. I 30 anni dati in Rinascita-Scott pochi giorni fa a Luigi Mancuso e Peppone Accorinti sono solo l’ultimo tassello di un anno giudiziario che ha visto pesanti pene inflitte ai vertici della criminalità organizzata vibonese. A marzo con la sentenza d’abbreviato di Maestrale Carthago secoli di pena sono stati inflitti a imputati ritenuti esponenti della cosca di Mileto, come l’ergastolo a Domenico Polito «braccio destro» del boss Galati, e ai La Rosa di Tropea, con i fratelli Francesco e Antonio condannati rispettivamente a 20 e 16 anni di carcere. Tra i condannati anche Diego Mancuso, ritenuto al vertice dell’omonima cosca di Limbadi. Il filone ordinario di Maestrale, che vede oltre 200 imputati, è in corso al Tribunale di Vibo e anche questo in dirittura d’arrivo verso la requisitoria e la sentenza di primo grado.

Rimpiazzo e il locale di Piscopio

Se molte di queste pronunce attendono il vaglio definitivo della Cassazione, l’inchiesta che ha già raggiunto un verdetto irrevocabile è Rimpiazzo, la maxi operazione scattata ad aprile del 2019. Con la sentenza del 19 marzo scorso, gli ermellini hanno sancito a livello giudiziario l’esistenza del locale di Piscopio che aveva tentato di scardinare il potere dei Mancuso. Tra gli imputati anche Rosario Battaglia, il boss condannato a 28 anni di carcere. Ma quella dei Piscopisani è solo una delle cosche di ‘ndrangheta vibonesi la cui esistenza è stata cristallizzata dalle sentenze: è successo al clan Anello-Fruci di Filadelfia, ai Mancuso di Limbadi, ai La Rosa di Tropea, agli Accorinti che operano tra Zungri e Briatico, ai Lo Bianco di Vibo, ai Bonavota di Sant’Onofrio e alle varie cosche delle Preserre, dai Maiolo agli Emanuele. Nessuna area della provincia è rimasta immune alle indagini, nessuna famiglia storica è rimasta fuori dal perimetro giudiziario. Tutte le cosche vibonesi sono state coinvolte in inchieste e hanno subito pesanti condanne. Un risultato che non cancella le criticità, né le preoccupazioni legate alle scarcerazioni delle ultime settimane, ma che segna un punto di non ritorno. Perché per la prima volta, in una provincia abituata al silenzio e alla rassegnazione, c’è finalmente stato un cambio di passo nella lotta alla ‘ndrangheta. (ma.ru.)

