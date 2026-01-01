Esplosione in Svizzera, «ci sono italiani di cui non si hanno notizie»

la strage di crans montana

ROMA “Ci sono una quarantina di connazionali che non hanno notizie dei loro familiari’. Lo ha detto l’ambasciatore in Svizzera Gian Lorenzo Cornado a RaiNews24 precisando però che allo stato “non si hanno indicazioni su italiani tra le vittime e i feriti” nell’esplosione in un locale a Crans Montana costato la vita a circa 40 persone. Il ministro Tajani precisa che “sono in corso verifiche per l’eventuale coinvolgimento di nostri connazionali”. Circa 100 i feriti, alcune vittime non sono riconoscibili per le gravi ustioni. La deflagrazione, innescata da un incendio partito da alcune candele, ha devastato il bar Le Constellation, molto frequentato da turisti e giovani, mentre si svolgevano i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. “Mi sono trovato di fronte a una situazione catastrofica”, dice Jacopo Pernechele, medico valdostano che ha partecipa ai soccorsi. (Ansa)

