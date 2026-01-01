Notte di Capodanno, centinaia di feriti

il bilancio

È un bilancio drammatico per la notte di Capodanno: centinaia i feriti in tutta Italia a causa di botti, esplosioni o proiettili vaganti. In provincia di Caserta un bambino di 9 anni è rimasto lievemente ferito alla mano destra, colpito di striscio da un proiettile vagante. Nel Foggiano un ragazzo di 16 anni ha perso la mano a causa di un petardo, mentre in città due balconi sono stati incendiati insieme ai cassonetti e un bancomat è stato assaltato da banditi che hanno approfittato del rumore prodotto dalle esplosioni per i festeggiamenti. Torino registra 3 feriti non gravi, mentre a Napoli sono 57 le persone che si sono rivolte al pronto soccorso dopo essere state ferite.

