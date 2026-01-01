Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:53
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il bilancio

Notte di Capodanno, centinaia di feriti

Ferito un bambino. A Napoli un 24enne perde tre dita, viene dimesso e si ferisce di nuovo

Pubblicato il: 01/01/2026 – 9:12
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Notte di Capodanno, centinaia di feriti

È un bilancio drammatico per la notte di Capodanno: centinaia i feriti in tutta Italia a causa di botti, esplosioni o proiettili vaganti. In provincia di Caserta un bambino di 9 anni è rimasto lievemente ferito alla mano destra, colpito di striscio da un proiettile vagante. Nel Foggiano un ragazzo di 16 anni ha perso la mano a causa di un petardo, mentre in città due balconi sono stati incendiati insieme ai cassonetti e un bancomat è stato assaltato da banditi che hanno approfittato del rumore prodotto dalle esplosioni per i festeggiamenti. Torino registra 3 feriti non gravi, mentre a Napoli sono 57 le persone che si sono rivolte al pronto soccorso dopo essere state ferite.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
ambulanza
bilancio di capodanno
bollettino
CAPODANNO
feriti
FUOCHI D’ARTIFICIO
NAPOLI
notte di capodanno
petardi
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x