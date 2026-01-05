Maduro in tribunale: «Sono innocente»

il processo al leader catturato da Trump

NEW YORK Nicolas Maduro si identifica al giudice Alvin Hellerstein in spagnolo: conferma di essere Maduro e di essere il presidente del Venezuela. Poi aggiunge di trovarsi in aula “rapito. Sono stato catturato nella mia casa a Caracas”. Lo riportano i media americani. “Sono innocente, non sono colpevole”, ha aggiunto, dichiarandosi non colpevole delle accuse a suo carico. Anche Cilia Flores, la moglie di Maduro, conferma la sua identità in tribunale e afferma: “Sono la First Lady del Venezuela”. Lo riportano i media americani. “Sono completamente innocente”, ha aggiunto. (Ansa)

