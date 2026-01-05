Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il processo al leader catturato da Trump
Maduro in tribunale: «Sono innocente»
Udienza preliminare a New York. La moglie Cecilia: sono la First Lady del Venezuela
Pubblicato il: 05/01/2026 – 18:34
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
NEW YORK Nicolas Maduro si identifica al giudice Alvin Hellerstein in spagnolo: conferma di essere Maduro e di essere il presidente del Venezuela. Poi aggiunge di trovarsi in aula “rapito. Sono stato catturato nella mia casa a Caracas”. Lo riportano i media americani. “Sono innocente, non sono colpevole”, ha aggiunto, dichiarandosi non colpevole delle accuse a suo carico. Anche Cilia Flores, la moglie di Maduro, conferma la sua identità in tribunale e afferma: “Sono la First Lady del Venezuela”. Lo riportano i media americani. “Sono completamente innocente”, ha aggiunto. (Ansa)
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali