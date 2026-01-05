Nel 2026 Ryanair taglia numerose rotte in Europa

voli cancellati

ROMA Il 2025 è stato un anno importante per Ryanair. La compagnia aerea low cost europea ha annunciato cambiamenti e novità di rilievo. Ha svelato un forte ampliamento del programma invernale, soprattutto nel Regno Unito, in Finlandia e in Italia, e l’apertura di nuove rotte come Londra-Murcia e Rovaniemi verso il Regno Unito. Ha anche presentato piani per aumentare i passeggeri e investire di più in basi come Bologna. Dall’altro lato non sono mancati i problemi, come i persistenti ritardi di Boeing, con Ryanair CEO Michael O’Leary che ha attaccato la dirigenza del costruttore per «correre come polli senza testa». La decisione recente di eliminare gradualmente le carte d’imbarco cartacee ha inoltre suscitato forti critiche. Tra gli annunci più rilevanti – riferisce il sito “It.Euronews” – c’è la decisione di Ryanair di tagliare diverse rotte il prossimo anno, in destinazioni chiave come Spagna, Francia, Germania, Belgio, Portogallo e altre. La misura potrebbe eliminare circa tre milioni di posti complessivi, con un impatto significativo sulle connessioni e sulla comodità dei passeggeri nelle città più piccole. Ecco tutte le località che saranno interessate dai tagli di rotta di Ryanair nel 2026.

Germania

A ottobre 2025 – si legge su “It.Euronews” – Ryanair ha annunciato il taglio di 24 rotte da e per Germania, una riduzione di quasi 800.000 posti, per l’orario invernale 2025/2026. Finora sono stati colpiti nove aeroporti: Amburgo, Berlino, Colonia, Memmingen, Francoforte-Hahn, Dresda, Dortmund e Lipsia. Le operazioni resteranno sospese negli aeroporti di Lipsia, Dresda e Dortmund anche nel 2026, oltre l’orario invernale. Non sono ancora stati diffusi i dettagli su quali altri scali potrebbero restare penalizzati nel corso dell’anno. Ryanair imputa la scelta a costi elevati di controllo del traffico aereo (ATC) e di sicurezza, alle alte tasse sull’aviazione in Germania e ai numerosi cambiamenti aeroportuali, accusando il governo di danneggiare la competitività. «I costi di accesso alle stelle in Germania contrastano nettamente con Paesi come Irlanda, Spagna e Polonia, dove non esistono tasse sull’aviazione, o con Svezia, Ungheria e l’Italia regionale, dove le imposte sull’aviazione vengono abolite insieme alla riduzione dei costi di accesso per favorire traffico, turismo, occupazione e ripresa economica», ha dichiarato la compagnia in un comunicato di ottobre. «Di conseguenza, la Germania resta tra i mercati del traffico aereo meno ripresi in Europa, al 88 per cento dei livelli pre-Covid.» Ryanair ha inoltre accusato il governo tedesco di aver fatto marcia indietro sulle promesse di ridurre le tasse sull’aviazione, a differenza di altri grandi Paesi dell’UE. Queste imposte servono in parte a compensare l’impatto climatico del volo e a incoraggiare i viaggiatori a scegliere mezzi più sostenibili come i treni. La compagnia ha inoltre fatto sapere di voler spostare capacità dalla Germania verso Paesi con costi più accessibili, avvertendo di possibili ritiri e ulteriori riduzioni se la situazione non migliorerà. Se però il governo affronterà questi problemi, la compagnia ha detto che sarebbe pronta ad aumentare di nuovo la capacità.

Spagna

Ryanair ha annunciato tagli anche in Spagna per il prossimo anno. Dopo aver eliminato circa un milione di posti per l’orario invernale 2025, seguirà una riduzione di circa 1,2 milioni di posti dall’orario estivo 2026 nelle regioni spagnole. Ciò include la sospensione di tutti i voli per le Asturie, così come per Vigo. La compagnia chiuderà inoltre la base di Santiago di Compostela, continuerà a ridurre la capacità su Santander e Saragozza e taglierà i collegamenti con le Canarie. Tutti i voli per Tenerife Nord sono stati fermati per questo inverno. La base di Jerez, chiusa anche in questa stagione, resterà chiusa nel 2026. Allo stesso modo, tutti i voli per Valladolid sono stati sospesi: la base di Ryanair lì è chiusa dall’inverno 2024. Alla base dei tagli ci sono i continui dissidi con il gestore aeroportuale spagnolo Aena sugli aumenti di tasse e tariffe aeroportuali, oltre a quelle che Ryanair definisce «multe illegali sui bagagli» da parte del governo spagnolo, in riferimento alla stretta del 2024 sulle tariffe per i bagagli a mano extra. Secondo Ryanair, ciò rende gli aeroporti regionali spagnoli meno competitivi rispetto alle alternative a minor costo in Marocco e Italia, tra gli altri luoghi. «L’approccio monopolistico di Aena sui prezzi è che i piccoli aeroporti regionali sottoutilizzati debbano applicare tariffe simili a quelle dei principali scali, come Madrid, Barcellona, Palma e Malaga. Di conseguenza, Ryanair sta spostando capacità di posti verso questi grandi aeroporti spagnoli (dove la domanda e le tariffe sono più alte)», ha affermato la compagnia in un comunicato a ottobre.

Francia

La Francia sarà con ogni probabilità colpita dai tagli di Ryanair nel 2026. La compagnia ha già eliminato 750.000 posti e 25 rotte verso la Francia nell’inverno 2025, dopo aver sospeso tutti i servizi su Bergerac, Brive e Strasburgo. La causa principale sono le tasse aeree più elevate. Tuttavia, alcuni mesi dopo questa decisione, Ryanair ha annunciato a dicembre che riprenderà i voli per Bergerac nell’estate 2026, dopo negoziati con le autorità francesi, mentre i servizi verso Brive e Strasburgo restano sospesi. Nonostante ciò, Ryanair ha avvertito che ulteriori cancellazioni in Francia potrebbero essere in programma per il 2026. «Ryanair lascerà gli aeroporti regionali francesi nell’estate 2026», ha rivelato il chief commercial officer della compagnia, Jason McGuinness, al magazine economico parigino Challenges. Non sono però stati diffusi dettagli ufficiali su quali altri scali regionali saranno interessati.

Belgio

Ryanair – prosegue “It.Euronews” – rimuoverà 20 rotte e un milione di posti da Bruxelles e Charleroi per l’orario invernale 2026/27. Come altrove, la ragione principale è una nuova tassa belga sull’aviazione che raddoppierà il contributo a 10 euro per passeggero. Inoltre, Charleroi potrebbe imporre anche tributi locali. Questi tagli colpiscono destinazioni come Milano-Bergamo, Barcellona, Lisbona, Roma-Ciampino, Cracovia e Maiorca, tra le altre. La decisione taglia circa il 22 per cento della capacità di Ryanair in Belgio, e la compagnia ritirerà cinque aeromobili dalle basi di Zaventem e Charleroi.

Portogallo

Ryanair taglierà tutte le sei rotte da e per le Azzorre dalla fine di marzo del prossimo anno, interessando circa 400.000 viaggiatori all’anno. Questo rappresenterà un taglio di circa il 22 per cento della capacità di Ryanair in Portogallo, con ricadute anche su città chiave come Porto e Lisbona. La decisione è dovuta soprattutto all’aumento delle tariffe del controllo del traffico aereo imposto dal gestore portoghese ANA (Vinci), oltre a imposte UE come l’EU Emissions Trading System (ETS), che colpisce i voli a corto raggio verso destinazioni come le Azzorre e Madeira, mentre esenta le rotte più lunghe. Si aggiunge una nuova tassa di viaggio da 2 euro in Portogallo, che secondo Ryanair è controproducente rispetto ad altri Paesi dell’UE. Portogallo ha visto crescere i costi operativi negli ultimi mesi, con diversi scioperi del personale aeroportuale, complicando ulteriormente la situazione. «Purtroppo il monopolio ANA non ha alcun piano per aumentare i collegamenti low cost con le Azzorre. In Portogallo il monopolio di ANA non ha concorrenza, il che gli ha permesso di ottenere profitti da monopolio alzando le tariffe aeroportuali senza conseguenze, proprio mentre altri scali dell’UE stanno riducendo le tariffe per stimolare la crescita», ha affermato Ryanair in un comunicato di fine novembre.

Bosnia e Serbia

Ryanair attuerà riduzioni anche in Bosnia e in Serbia nell’estate 2026. L’obiettivo è riallocare risorse verso aree con domanda estiva in crescita, come la Croazia. Tra i tagli figura la riduzione di sei partenze settimanali da Banja Luka. I voli su Vienna, Memmingen e Baden-Baden passeranno a due rotazioni a settimana. A Niš la compagnia taglierà due voli settimanali, uno su Vienna e uno su Malta.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato