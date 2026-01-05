Tornate in Italia le salme delle vittime di Crans Montana

la tragedia in svizzera

MILANO È atterrato , all’aeroporto militare di Milano Linate il volo di Stato dell’aeronautica, un C-130, che ha trasportato le salme delle vittime di Crans Montana. I feretri di Chiara Costanzo, Achille Baroni, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Riccardo Minghetti, saranno trasferiti a Milano (Baroni e Costanzo), Bologna (Tamburi) e Genova (Galeppini). Minghetti, invece, tornerà a casa, a Roma Ciampino, con lo stesso volo di Stato. La sesta vittima italiana Sofia Prosperi, rimarrà in Svizzera, dove mercoledì si svolgeranno le sue esequie a Lugano. Ad accogliere i feretri a Linate, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Liguria Marco Bucci, il presidente dell’Emilia Romagna Michele de Pascale, il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano e il sottosegretario all’editoria Alberto Barachini. Le autorità, disposte in ordine sulla pista dell’aeroporto militare di Linate, hanno accolto la discesa delle bare dal C-130. Quattro feretri di legno chiaro, disadorni, senza fiori. A ricevere i corpi delle quattro giovani vittime altrettanti carri funebri, pronti ad accompagnarli a Milano, Bologna e Genova. Sulla pista i familiari, stretti in lunghi abbracci. Schierata la polizia locale di Milano in alta uniforme, a fianco ai gonfaloni del Comune di Milano, Città Metropolitana e Regione Lombardia. (AGI)