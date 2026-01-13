Si legge in: 1 minuto
l’aggressione
Donna accoltellata in casa, è in gravi condizioni
È accaduto in provincia di Monza. Arrestato il marito
Pubblicato il: 13/01/2026 – 21:41
MONZA Una donna di 31 anni è stata ferita a coltellate in casa a Muggiò (in provincia di Monza). Soccorsa, è stata portata in ospedale in gravi condizioni ed è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monza che hanno arrestato portato in caserma il marito. L’uomo, 43 anni, è stato arrestato. Da una prima ricostruzione, sarebbe stato il 43enne a colpire la moglie con l’arma da taglio.
