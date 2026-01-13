Iran, i morti per le proteste potrebbero essere 12mila

Repressione sanguinosa

ROMA Le informazioni che trapelano oggi dall’Iran suggeriscono che la repressione delle autorità per porre fine a oltre due settimane di proteste antigovernative sia stata probabilmente molto più sanguinosa di quanto riportato dagli attivisti all’estero. Con la riapertura delle linee telefoniche per le chiamate dall’interno della Repubblica Islamica, due fonti, tra cui una interna all’Iran, hanno riferito a Cbs News che almeno 12mila, e forse fino a 20mila, persone potrebbero essere state uccise. Una fonte interna all’Iran che è riuscita a contattare la Cbs News – riporta l’emittente statunitense – ha dichiarato oggi che i gruppi di attivisti che stanno lavorando per calcolare il bilancio completo delle vittime delle proteste, basandosi sui resoconti dei funzionari sanitari di tutto il Paese, ritengono che il bilancio sia di almeno 12.000 vittime, e forse addirittura di 20.000. La stessa fonte ha affermato che le forze di sicurezza stanno visitando i numerosi ospedali privati di Teheran, minacciando il personale perché consegni i nomi e gli indirizzi delle persone in cura per le ferite riportate durante le proteste.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato