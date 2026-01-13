Si legge in: 1 minuto
Paura in Romagna, doppia scossa di terremoto
Sisma di magnitudo 4.3 e 4.1 nella provincia di Ravenna
Pubblicato il: 13/01/2026 – 10:37
La prima scossa di terremoto avvertita alle 9.27 in Romagna è stata di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 chilometri Russi, in provincia di Ravenna (la città si trova tra Forlì e Ravenna), a una profondità di 23 chilometri. La seconda scossa, come rileva la sala sismica dell’Ingv-Roma, è avvenuta due minuti dopo, ed è stata di magnitudo 4.1 con epicentro a 8 chilometri da Faenza, sempre in provincia di Ravenna, poco distante dalla prima. Al momento si segnala paura nella popolazione ma non si registrano danni. (ANSA)
