«Antenna vuole rilevare l’intero Gruppo Gedi»

L’acquisizione

“L’ascolto e il confronto sono costanti, l’ho assicurato ai Cdr e ho chiesto di essere informato da parte dei vertici dell’azienda. Ci muoviamo su notizie ufficiali, non possiamo stimolare confronti o incontri, anche se articoli di giornali ogni giorno parlano di potenziali cordate”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, Alberto Barachini, rispondendo alle domande dei parlamentari della commissione Cultura della Camera che lo hanno ascoltato sulla problematiche relative alla cessione del Gruppo Gedi. “C’è la volontà ferma di tutelare i livelli occupazionali, il governo è in fase di vigilanza e ascolto. Lo ha detto anche la presidente Meloni nella conferenza di inizio anno. Su questo fronte – ha aggiunto – abbiamo alcuni strumenti, come gli articoli 30, 31 e 32 del contratto di lavoro giornalistico che tutelano i trasferimenti di proprietà e gli occupati”. In ogni caso, ha sottolineato Barachini, “il Gruppo Antenna in fase preliminare ha assicurato l’intenzione di rilevare l’intero gruppo Gedi, Stampa compresa, facendo capire che alcuni asset sono ritenuti strategici” facendo poi capire che successivamente alcuni degli asset potrebbero essere “oggetto di eventuali manifestazioni di interesse” da parte di terzi. “A domanda precisa – ha poi aggiunto riferendosi all’incontro con l’editore Kyriakou – mi ha risposto che un imprenditore che arriva per la prima volta in un Paese non arriva per licenziare”.

“Durante il colloquio” con Kyriakou “ho posto subito l’accento sui punti fondamentali per il governo: tutela dei livelli occupazionali e indipendenza editoriale. Il presidente del Gruppo Antenna ha sottolineato la strategicità del suo possibile impegno editoriale in Italia, con l’obiettivo di sviluppare le potenzialità internazionali del suo gruppo, attivo da anni nel mondo editoriale, evidenziando una forte attenzione all’indipendenza delle testate e al pluralismo”, ha spiegato ancora Barachini. Kyriakou, ha aggiunto, “ha espresso l’intenzione di valorizzare le risorse di tutto il gruppo Gedi con l’impegno finanziario e con una gestione degli asset con un manager italiano e ha manifestato l’interesse a rilevare l’intero gruppo compresa la Stampa”, pur aprendo la strada ad eventuali altre manifestazioni di interesse. Quanto all’interesse di altri potenziali acquirenti per La Stampa, “poche ore prima di questa audizione ho verificato e non ci sono ulteriori passi avanti”. (ANSA)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato