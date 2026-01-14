«Possibile intervento militare Usa in Iran entro 24 ore»

le proteste

«Due funzionari europei hanno affermato che un intervento militare statunitense» in Iran «appare probabile» e per uno dei due «potrebbe avvenire nelle prossime 24 ore»: lo scrive l’agenzia di stampa Reuters sul suo sito. «Anche un funzionario israeliano – scrive sempre la Reuters – ha affermato che Trump sembra aver preso la decisione di intervenire, sebbene la portata e i tempi non siano ancora stati chiariti».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato