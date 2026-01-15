Si legge in: 1 minuto
l’incontro alla casa bianca
Maria Machado: «Ho consegnato il mio premio Nobel a Trump»
«Gli ho consegnato il Nobel per la pace per la sua lotta per il Venezuela»
Pubblicato il: 15/01/2026 – 23:11
WASHINGTON Maria Machado ha consegnato il suo premio Nobel per la pace a Donald Trump nel loro incontro alla Casa Bianca per il suo «impegno nella difesa della libertà in Venezuela». Lo ha detto la leader dell’opposizione venezuelana a Sky News. «L’impegno» del tycoon «nella difesa della libertà e dei valori democratici in Venezuela», ha detto.
