Maria Machado: «Ho consegnato il mio premio Nobel a Trump»

l’incontro alla casa bianca

WASHINGTON Maria Machado ha consegnato il suo premio Nobel per la pace a Donald Trump nel loro incontro alla Casa Bianca per il suo «impegno nella difesa della libertà in Venezuela». Lo ha detto la leader dell’opposizione venezuelana a Sky News. «L’impegno» del tycoon «nella difesa della libertà e dei valori democratici in Venezuela», ha detto.

